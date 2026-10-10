WBA bestätigt keinen Titelkampf zwischen Munguía und Tszyu

Die World Boxing Association (WBA) hat eine wichtige offizielle Erklärung zu den kommenden Kämpfen im Supermittelgewicht abgegeben. Die Organisation teilte mit, dass der Kampf zwischen dem mexikanischen Star Jaime Munguía und dem Deutsch-Russen Nikita Tszyu bisher nicht offiziell genehmigt wurde.

Am wichtigsten ist, dass der Verband betonte, dass der usbekische Faustkämpfer Bektemir Melikuziev weiterhin den Status des offiziellen Herausforderers (mandatory challenger) für den WBA-Gürtel in dieser Gewichtsklasse innehat.

Kontroverse: Warum wurde der Kampf gegen Tszyu nicht genehmigt?

In den letzten Tagen verbreiteten sich in der internationalen Boxwelt Berichte über einen geplanten WBA-Titelkampf zwischen Jaime Munguía und Nikita Tszyu. Die Verbandsführung stellte jedoch klar, dass hierfür keine offizielle Genehmigung erteilt wurde:

Gefahr der Statusverletzung: Gemäß den Regeln der Organisation muss der amtierende Champion oder Inhaber eines Interims-Gürtels gegen den offiziellen Pflichtherausforderer antreten.

Situation unter Kontrolle: In der WBA-Erklärung wurde vermerkt, dass die Verbandsführung die Situation und die Verfahrensregeln bezüglich des Kampfes Munguía gegen Tszyu gesondert prüfen wird.

Fehlende offizielle Genehmigung: Aus diesem Grund wurde der Titelkampf von Nikita Tszyu gegen Jaime Munguía von der Organisation bisher nicht offiziell bestätigt.

Melikuzievs Titelchance bleibt gewahrt

Für den usbekischen Knockout-Spezialisten Bektemir „Beliq“ Melikuziev ist diese Nachricht von großer Bedeutung:

Herausforderer Nummer eins: Melikuziev, der das offizielle WBA-Ranking anführt, hat das direkte Recht, um den Gürtel zu kämpfen.

Keine künstliche Umgehung der Rangfolge: Sollte die Organisation dem Kampf Munguía gegen Tszyu nicht zustimmen, müsste Munguía zur Titelverteidigung gegen Bektemir antreten oder den Gürtel vakant lassen.

Es wird erwartet, dass die WBA-Führung in den kommenden Tagen eine endgültige Entscheidung über den Pflichtverteidigungskampf in dieser Gewichtsklasse bekannt gibt.