Spektakulärer Thriller in Neapel: 6 Tore im Duell zwischen Napoli und Roma

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Spektakulärer Thriller in Neapel: 6 Tore im Duell zwischen Napoli und Roma

Ein echtes Fußballdrama und ein wahres Torfestival waren am 8. Spieltag der italienischen Serie A in Neapel zu sehen. Die einheimische Napoli empfing den Hauptstadtclub Roma auf eigenem Platz, und die Begegnung, die von intensivem Kampf geprägt war, endete mit einem 3:3 Unentschieden.

Für die Neapolitaner erzielte Scott McTominay einen Doppelpack, während bei den Gästen der eingewechselte Leonardo Balerdi in den Schlussminuten zwei Tore erzielte und das Team vor der Niederlage bewahrte.

Unaufhörliche Angriffe und Spannung bis zur letzten Minute

Das Spiel wird durch den kompromisslosen offenen Fußball beider Mannschaften in Erinnerung bleiben:

  • Die frühen Treffer von Napoli: In der 28. Minute eröffnete André-Frank Zambo Anguissa den Torreigen (1:0). Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 48. Minute, erhöhte Scott McTominay auf 2:0;

  • Das Erwachen der Roma: Die Römer gaben nicht auf – in der 69. Minute verkürzte Matías Soulé den Rückstand, und fünf Minuten später, in der 74. Minute, stellte der eingewechselte Balerdi den Ausgleich her (2:2);

  • Dramatisches Finale: In der 83. Minute traf McTominay erneut und brachte die Neapolitaner dem Sieg nahe (3:2), doch in der 89. Minute erzielte Balerdi sein zweites Tor und setzte den Schlusspunkt (3:3).

Die Situation in der Tabelle

Nach diesem hart erkämpften Punkt hat sich die Tabellensituation wie folgt verändert:

  • Platzierung der Roma: Mit nun 18 Punkten behalten die Römer den 3. Platz in der Meisterschaft;

  • Status von Napoli: Mit 12 Punkten liegt der Verein aus Neapel derzeit auf dem 7. Tabellenplatz.

Spielbericht:

Italienische Serie A. 8. Spieltag

Napoli — Roma 3:3

  • Tore: Anguissa 28, McTominay 48, 83 — Soulé 69, Balerdi 74, 89.

  • Napoli: Meret, Di Lorenzo, Badiashile (Beukema, 52), Marin, Olivera, McTominay, De Bruyne, Anguissa, Højlund, Lang (Vergara, 80), Politano.

  • Roma: Gollini, Mancini (Gilardi, 84), Ndicka, Hermoso (Castro, 58), De Roon, Pisilli (Balerdi, 61), França, Rensch (Molina, 58), Cristante, Malen (Mora, 84), Soulé.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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