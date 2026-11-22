Am 12. Spieltag der italienischen Serie A lieferte Donyell Malen eine wahre Tor-Show ab. Der niederländische Stürmer traf viermal gegen Parma und erzielte einen Viererpack, was maßgeblich zum deutlichen Auswärtssieg der Roma beitrug. Auch Lazio und Como gewannen ihre Spiele, während Napoli wichtige drei Punkte holte.

Die ersten vier Begegnungen des 12. Spieltags der italienischen Meisterschaftssaison 2026/2027 sind abgeschlossen. Das bemerkenswerteste Ergebnis des Spieltags war der 5:1-Sieg der Roma bei Parma.

Bei den Römern wurde Donyell Malen zum Albtraum für die gegnerische Abwehr. Der Stürmer erzielte in einem Spiel vier Tore und schnürte einen Viererpack. Zudem besiegte Lazio Lecce deutlich, während Napoli und Como ihre jeweiligen Partien gewannen.

Viererpack von Malen: Roma erzielt fünf Tore gegen den Gegner

Parma — Roma 1:5

Das spektakulärste Ergebnis des 12. Spieltags war der hohe Auswärtssieg der Roma. Die Römer erzielten fünf Tore auf dem Platz von Parma und ließen dem Gegner keine Chance.

Der unbestrittene Held des Spiels war Donyell Malen. Der niederländische Stürmer eröffnete in der 38. Minute den Torreigen. In der zweiten Halbzeit setzte er seine Serie fort: In der 67., 76. und 89. Minute traf er drei weitere Male.

Damit erzielte Malen vier Tore in einer Partie und sicherte sich einen Viererpack. Auch Rodrigo Mora trug sich in der 70. Minute in die Torschützenliste ein.

Für Parma erzielte Nesta Elfege in der 53. Minute den Ehrentreffer. Dies konnte die Niederlage der Gastgeber jedoch nicht verhindern.

Am Ende gewann die Roma mit 5:1. Malens vier Tore wurden zum absoluten Highlight des Spieltags.

Souveräner Sieg für Lazio: Noslin mit Doppelpack

Lazio — Lecce 3:0

Ein weiteres Team aus Rom, Lazio, feierte vor heimischer Kulisse einen souveränen Sieg. Die Gastgeber erzielten drei unbeantwortete Tore gegen Lecce.

Tijjani Noslin war einer der Hauptakteure der Partie. Er eröffnete in der 24. Minute den Torreigen und schnürte in der 67. Minute einen Doppelpack.

Den Schlusspunkt setzte Davide Frattezi. Er traf in der 89. Minute zum 3:0-Endstand für Lazio.

Ein Tor von McTominay reichte für Napoli

Napoli — Torino 1:0

Die Neapolitaner empfingen Torino zu Hause. Das Spiel war hart umkämpft und lange Zeit fielen keine Tore.

Das einzige Tor des Spiels fiel in der 72. Minute. Der schottische Mittelfeldspieler Scott McTominay traf gegen den Gegner und sicherte Napoli wichtige drei Punkte.

In der verbleibenden Zeit versuchte Torino den Ausgleich zu erzielen, doch die Neapolitaner verteidigten ihre Führung erfolgreich.

Como besiegt Cagliari zu Hause

Como — Cagliari 2:0

In einer weiteren Partie des Spieltags empfing Como Cagliari und gewann mit 2:0.

In der 24. Minute brachte Jacopo Ramon die Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Lucas da Cunha in der 56. Minute und festigte den Sieg seines Teams.

Cagliari konnte in der restlichen Zeit nichts mehr am Ergebnis ändern. Damit sicherte sich Como drei Punkte.

Erste Ergebnisse des 12. Spieltags der Serie A

Spiel Ergebnis Como — Cagliari 2:0 Lazio — Lecce 3:0 Parma — Roma 1:5 Napoli — Torino 1:0

Der Held des Spieltags: Donyell Malen

Unter den ersten Spielen des 12. Spieltags stachen der hohe Sieg der Roma und die vier Tore von Donyell Malen besonders hervor. Ein Viererpack in einem einzigen Spiel ist ein herausragendes Ereignis für jeden Stürmer und sein Team.

Während Lazio und Como ihre Fans mit Siegen erfreuten, sicherte sich Napoli durch einen knappen Erfolg drei Punkte. Die restlichen Spiele des 12. Spieltags der Serie A werden die Situation in der Tabelle weiter klären.