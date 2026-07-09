Überraschender Name auf der Transferliste von Real Madrid: Initiative kommt von Mourinho

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Überraschender Name auf der Transferliste von Real Madrid: Initiative kommt von Mourinho

Napoli-Mittelfeldspieler Scott McTominay könnte seine Karriere bei Real Madrid fortsetzen.

Laut dem Insider Nicolo Schira entstand das Interesse an dem schottischen Fußballer auf persönliche Initiative von Real-Madrid-Cheftrainer José Mourinho.

Mourinho will seinen ehemaligen Schützling wiedersehen

Der portugiesische Spezialist arbeitete bereits bei Manchester United mit McTominay zusammen.

Daher kennt Mourinho die Fähigkeiten, den Charakter und den Nutzen des Spielers auf dem Platz genau. Laut der Quelle war er es, der die Idee vorbrachte, den Mittelfeldspieler nach Madrid zu holen.

McTominay hat sich bei Napoli bewiesen

Scott McTominay wechselte 2024 für 30 Millionen Euro von Manchester United zu Napoli.

Bei den Neapolitanern wurde er schnell zu einem der wichtigsten Spieler. In der Saison 2025/26 absolvierte der Mittelfeldspieler 44 Pflichtspiele.

In diesen Partien konnte McTominay:

  • 14 Tore erzielen;

  • 4 Vorlagen geben.

Vertrag läuft bis 2028

McTominays aktueller Vertrag bei Napoli läuft bis zum 30. Juni 2028.

Das bedeutet, dass die Verhandlungen für Real Madrid nicht einfach werden. Es ist unwahrscheinlich, dass der Verein aus Neapel den Spieler günstig ziehen lässt.

Marktwert bei etwa 40 Millionen Euro

Das Portal Transfermarkt schätzt den Marktwert des schottischen Mittelfeldspielers auf etwa 40 Millionen Euro.

Angesichts seiner Leistungen in der letzten Saison und der Vertragslaufzeit könnte Napoli jedoch eine höhere Ablösesumme fordern.

Mögliche neue Rolle in Madrid

Als klassischer Mittelfeldspieler zeichnet sich McTominay durch seine Zweikampfstärke, seine Vorstöße in den Strafraum und seine Torgefährlichkeit aus.

Mourinho weiß genau, wie er das Beste aus solchen Spielern herausholt. Die große Frage ist nun: Wird Real Madrid dieses Interesse in ein offizielles Angebot umwandeln oder bleibt McTominay in Neapel?

Real MadridScott McTominayJosé MourinhoNapoliTransfergerüchte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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