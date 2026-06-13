Wayne Rooney fordert Manchester United auf, Scott McTominay zurückzuholen

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Wayne Rooney fordert Manchester United auf, Scott McTominay zurückzuholen

Manchester-United-Legende Wayne Rooney hat seinen ehemaligen Verein dazu gedrängt, eine sensationelle Rückholaktion für den Napoli-Mittelfeldspieler Scott McTominay zu starten. Der berühmte Stürmer bezeichnete die Entscheidung, den 29-Jährigen für 26 Millionen Pfund in die Serie A zu verkaufen, als unverständlich. Rooney ist der Meinung, dass der Schotte mit seinen Toren und seinem Arbeitseifer eine entscheidende Figur für das Team war. Dies berichtet Goal.com .

Der Verkauf des Eigengewächses wird als Fehler der Vereinsführung angesehen, insbesondere nachdem er in seiner Debütsaison in Italien den Scudetto gewann und sein Spielniveau deutlich steigerte. McTominay hat seit seinem Abschied aus dem Old Trafford sein Spiel auf ein neues Level gehoben und sowohl auf Vereins- als auch auf Nationalmannschaftsebene Führungsqualitäten gezeigt.

Wayne Rooney kritisierte die sportliche Strategie von Manchester United in seiner eigenen Sendung. „Ich konnte nicht glauben, dass Manchester United ihn gehen ließ, denn er ist ein Spieler, der unermüdlich arbeitet. Er war einer der Spieler, die man jede Woche auf dem Platz haben wollte, weil er einen großen Einfluss ausüben konnte, wenn andere nicht alles gaben. Er spielte in einer offensiveren Rolle und erzielte wichtige Tore. Ich würde ihn jetzt sehr gerne bei Manchester United zurücksehen“, sagte Rooney.

Derzeit arbeitet die Führung von Manchester United an einer Verjüngung des Kaders und hat den Transfer von Atalanta-Mittelfeldspieler Ederson ins Auge gefasst. Obwohl junge Talente wie Matheus Fernandes, Alex Scott und Adam Wharton auf der Liste des Vereins stehen, taucht McTominays Name bisher nicht unter den offiziellen Kandidaten auf. Dennoch glauben Fans und Experten, dass die Rückkehr des erfahrenen Mittelfeldspielers die Moral des Teams stärken würde.

Derzeit bereitet sich Scott McTominay mit der schottischen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft vor. Die Schotten sind nach 28 Jahren Abwesenheit zu einem großen Turnier zurückgekehrt, und es wird erwartet, dass McTominay im ersten Spiel gegen Haiti der wichtigste Anführer sein wird. Nach seiner Teilnahme an diesem Turnier wird seine Zukunft im Sommertransferfenster erneut im Mittelpunkt stehen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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