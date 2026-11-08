Heißes Duell in Neapel: Lazios Siegesserie von 6 Spielen gestoppt!

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Heißes Duell in Neapel: Lazios Siegesserie von 6 Spielen gestoppt!

Im zentralen Spiel des 11. Spieltags der Serie A war der Tabellenführer Lazio aus Rom bei Napoli in Neapel zu Gast. Die umkämpfte und intensive Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Dieses Ergebnis beendete die beeindruckende Serie von sechs Siegen in Folge für Lazio im Wettbewerb. Dennoch bleibt der Hauptstadtklub Tabellenführer der Meisterschaft. Napoli, das in den letzten zwei Runden Punkte liegen ließ, sicherte sich einen wichtigen Zähler, um die Krise zu stoppen.

Ein Tor in jeder Halbzeit: Ein schnelles Eigentor und Frattesis Können

Das Spiel begann mit aktivem Druck der Gäste:

  • Frattesi eröffnet den Torreigen in der 28. Minute: Davide Frattesi vollendete einen gefährlichen Angriff der Römer mit einem präzisen Schuss und brachte Lazio in Führung — 0:1;

  • Unerwartetes Eigentor in der 48. Minute: Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit drängten die Neapolitaner mit großer Kraft nach vorne. In der 48. Minute erzielte Gästeverteidiger Alfonso Pedraza ein Eigentor und stellte den Ausgleich wieder her — 1:1;

  • Ein Regen an gelben Karten: Der Schiedsrichter zeigte während des Spiels insgesamt 9 Verwarnungen gegen Spieler beider Seiten, wobei auch Napoli-Leistungsträger wie Vergara und De Bruyne gelbe Karten erhielten.

Spielbericht und Aufstellungen

  • Serie A. 11. Spieltag

    Napoli — Lazio 1:1

    Tore: Pedraza (48, Eigentor) — Frattesi (28).

    Verwarnungen: Lang (44), Gilmour (65), Vergara (66, 74), De Bruyne (83) — Sutalo (33), Tavares (46), Floriani (61), Frattesi (78).

  • Napoli: Milinković-Savić, Rrahmani, Marin, Beukema, McTominay, Olivera, Gilmour (Anguissa, 69), Vergara (Lucca, 74), De Bruyne (Jovane, 83), Lang, Højlund (Politano, 74).

  • Lazio: Mandas, Sutalo (Leite, 33), Floriani (Lazzari, 61), Tavares (Pedraza, 46), Provedel, Belahyane, Tchaouna, Frattesi (Cancellieri, 78), Isaksen, Noslin, Pinamonti (Dele-Bashiru, 61).

Situation in der Tabelle

Das hart umkämpfte Unentschieden in Neapel hat die Spannung an der Tabellenspitze weiter verschärft:

  • Lazio führt: Obwohl ihre Siegesserie von sechs Spielen gerissen ist, bleiben die „Adler“ an der Spitze der Tabelle;

  • Ein wichtiger Punkt für Napoli: Nach zwei Niederlagen in Folge sicherte sich Napoli gegen einen schwierigen Gegner ein moralisch wichtiges Unentschieden und setzt den Kampf unter den Spitzenreitern fort.

LazioNapoliDavide FrattesiAlfonso PedrazaKevin De Bruyne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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