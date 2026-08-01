Stärkstes Erdbeben seit 40 Jahren in Italien löst Panik aus

In der süditalienischen Stadt Neapel und ihrer Umgebung hat sich am 31. Juli ein schweres Erdbeben der Stärke 4,7 ereignet. Infolge der Naturkatastrophe wurden mindestens 21 Menschen unterschiedlich schwer verletzt, wobei der Zustand von zwei von ihnen als kritisch gemeldet wird.

Nach Angaben des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie war das Erdbeben in ganz Neapel und insbesondere im Epizentrum in den Phlegräischen Feldern deutlich zu spüren. Das Beben wurde um 19:46 Uhr Ortszeit registriert.

Experten zufolge handelt es sich hierbei um das stärkste Erdbeben, das in den letzten vierzig Jahren in der Region Pozzuoli beobachtet wurde. Es ist das erste Mal seit dem Wiederauftreten der bradyseismischen Aktivität im Zusammenhang mit der langsamen Hebung und Senkung der Erdkruste in diesem Gebiet, dass ein so starkes Beben verzeichnet wird.

Wenige Stunden später, gegen 22:00 Uhr Ortszeit, ereignete sich ein Nachbeben der Stärke 3,8, was die Angst unter der Bevölkerung weiter verstärkte.

Infolge des Erdbebens wurden mehrere Wohngebäude beschädigt. Zudem fiel in den Stadtteilen Fuorigrota und Bagnoli aufgrund des teilweisen Einsturzes eines Hochspannungsmasts der Strom aus. Aus Sicherheitsgründen wurde auch der Zugverkehr vorübergehend eingestellt.

Darüber hinaus kam es in der Umgebung des Solfatara-Vulkans zu einem Hangrutsch. Da auf den Zufahrtsstraßen zum Hafen von Pozzuoli große Risse entstanden sind, wurde der Hafenbetrieb vorübergehend eingestellt.

Derzeit haben die lokalen Behörden Notfall-Hilfszentren eingerichtet. Den Opfern und den aus Gefahrengebieten evakuariten Bewohnern werden Trinkwasser und Güter des täglichen Bedarfs zur Verfügung gestellt. Experten beobachten die seismische Aktivität in der Region weiterhin kontinuierlich.