Argentinien ohne Messi bei Heimniederlage gegen Uruguay

Der Weltmeister Argentinien trat in einem weiteren Testspiel auf heimischem Boden gegen seinen Erzrivalen Uruguay an. Das prestigeträchtige Duell im berühmten „Alberto José Armando“-Stadion in Buenos Aires endete mit einem Sieg der Gäste — 1:2.

Intensiver Kampf und Tore in der zweiten Halbzeit

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen und blieb torlos. Doch unmittelbar nach Beginn der zweiten Hälfte änderte sich das Spielgeschehen drastisch:

48. Minute: Verteidiger Leonardo Balerdi erzielte ein Eigentor und brachte die Uruguayer in Führung (0:1).

54. Minute: Nur sechs Minuten später baute Maximiliano Araújo die Führung der Uruguayer auf zwei Tore aus (0:2).

73. Minute: Julián Álvarez verkürzte mit einem präzisen Schuss und weckte neue Hoffnung für die „Albiceleste“ (1:2).

Die Bemühungen der Argentinier, in der verbleibenden Zeit auszugleichen, blieben jedoch erfolglos. Lionel Messi hat das Nationalteam verlassen, und schon im ersten Spiel danach musste Argentinien eine Niederlage hinnehmen.

Spieldetails Statistiken und Daten Ergebnis Argentinien — Uruguay — 1:2 Tore Balerdi 48' (Eigentor), Araújo 54' — Álvarez 73' Stadion „Alberto José Armando“, Buenos Aires Trainer und Aufstellungen Kader mit jungen und neuen Namen wurden getestet

Startaufstellungen

In diesem Spiel rotierten beide Trainer ihre Kader und gaben jungen sowie neuen Spielern eine Chance.

Für Argentinien spielten: Rulli, Medina (Vega, 83), Montiel (Ghi, 83), Lisandro Martínez, Balerdi, Palacios (Soulé, 46), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Almada (Prestianni, 60), Nico Paz, Julián Álvarez.

Für Uruguay spielten: Fermarin, Olivera, Ronald Araújo, Varela, Piquerez (Cáceres, 58), Canobbio (Valverde, 58), Torreira (Viñas, 76), Bentancur, Maximiliano Araújo (Pellistri, 85), De Arrascaeta (Bernal, 76), Núñez (Aguirre, 85).

Bevorstehende Herausforderungen

Nach der Niederlage setzen beide Teams ihre Vorbereitungen fort. Am 18. November bestreitet Argentinien ein weiteres Testspiel gegen Costa Rica. Am selben Tag trifft Uruguay auf die Nationalmannschaft der Dominikanischen Republik.

Was denken Sie, Lionel Messi– wie stark beeinflusst sein Abschied das Spiel und die Ergebnisse der argentinischen Nationalmannschaft? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!