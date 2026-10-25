Atlético Madrid besiegt Deportivo und festigt den 2. Platz

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Atlético Madrid besiegt Deportivo und festigt den 2. Platz

Im Rahmen des 10. Spieltags der spanischen La Liga empfing der Madrider Atlético Club zu Hause Deportivo und gewann ein hart umkämpftes Spiel mit 1:0. Ein wichtiger Sieg.

Die Schützlinge von Diego Simeone sicherten sich dank eines Treffers zu Beginn der zweiten Halbzeit die 3 Punkte und setzen ihren Lauf im Titelrennen fort.

Siegtreffer durch Álvarez und intensiver Kampf

Die Begegnung verlief unter dem aktiven Druck der Gastgeber:

  • Der entscheidende Treffer: Obwohl in der ersten Halbzeit keine Tore fielen, zeigten die Madrilenen nach der Pause Entschlossenheit. In der 48. Minute durchbrach der argentinische Stürmer Julián Álvarez die gegnerische Abwehr und erzielte das einzige Tor des Spiels;

  • Defensive und Disziplin: Nach dem Tor versuchte Deportivo, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehrreihe um Jan Oblak agierte souverän und hielt den Kasten sauber;

  • Verwarnungen und Emotionen: Gegen Ende der Partie wurden die Nerven strapaziert. Die vom Schiedsrichter verteilten gelben Karten spiegelten die Intensität des Kampfes wider.

Situation in der Tabelle

Dieser Erfolg unterstreicht erneut die Konstanz der „Matratzenmacher“ in dieser Saison:

  • Platzierung von Atlético: Nach dem Sieg erhöhte der Madrider Club sein Punktekonto auf 25 Zähler und belegt in der La-Liga-Tabelle den 2. Platz; die Gäste,

  • Situation von Deportivo: die bei 11 Punkten stehen, belegen den 10. Tabellenplatz.

Spielbericht:

La Liga. 10. Spieltag

Atlético — Deportivo 1:0

  • Tor: Álvarez 48.

  • Atlético: Oblak, Pubill, Gancedo, Llorente, Grimaldo, Hjulmand (Mendoza, 80), Barrios (Simeone, 46), Lookman (Le Normand, 46), Baena, Lee Kang-in (Sørloth, 67), Álvarez.

  • Deportivo: Riquelme, José Jiménez, Quagliata, Altimira, Loureiro, Amatucci, Hernández, Villares (Lucimi, 58), Soriano, Mella (Traoré, 58), Nsongo (Sánchez, 80).

  • Verwarnungen: Pubill 26, Sørloth 85, Baena 86, Simeone 87 — Hernández 75, Quagliata 79.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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