Barça-Trainer enthüllt die geheime Taktik hinter dem 2:1-Sieg in Madrid

·6·Sport
Barça-Trainer enthüllt die geheime Taktik hinter dem 2:1-Sieg in Madrid

Im Spitzenspiel des 12. Spieltags der spanischen La Liga sicherte sich der katalanische FC Barcelona einen 2:1-Comeback-Sieg gegen Atlético in Madrid.

Trotz der Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit übernahmen die „Blaugrana“ nach der Pause das Kommando, sicherten sich wichtige 3 Punkte und festigten ihre Tabellenführung. Nach Spielende nahm der Cheftrainer Hansi Flick an der Pressekonferenz teil und äußerte sich zum schwierigen Spiel, der taktischen Rolle von Frenkie de Jong und den Hauptzielen.

„Die erste Halbzeit war nicht perfekt, aber Fußball wird 90 Minuten lang gespielt“

Der deutsche Trainer gab die anfängliche Trägheit seines Teams zu und lobte die Anpassungen nach der Pause:

  • Zwei verschiedene Halbzeiten: „In der ersten Halbzeit fehlte uns die nötige Intensität und Geschwindigkeit. Unser Spiel vor der Pause war keineswegs perfekt. Aber in der zweiten Halbzeit agierte das Team viel aktiver und besser. Das Ergebnis sind drei wichtige Punkte. Man darf nicht vergessen, dass Fußball 90 Minuten dauert“;

  • Charakter und Qualität: „Wir haben genug Qualität und mentale Stärke, um in solch schweren und intensiven Spielen den Sieg zu erringen. Ich vertraue meinen Spielern voll und ganz. Die Saison ist noch lang und hart, aber unser Hauptziel ist es, alle Titel zu gewinnen.“

De Jongs unerwartete Rolle und Kaderrotation

Auf der Pressekonferenz ging Flick auf den Grund ein, warum der niederländische Mittelfeldspieler Frenkie de Jong während des Spiels auf die Außenverteidigerposition rückte:

  • Der 15-Minuten-Plan: „De Jong kann problemlos auf der rechten Abwehrseite spielen, das hatten wir vorher besprochen. Unser Plan sah vor, dass er diese Position für 15 Minuten bekleidet und nach der Auswechslung von Bernal wieder auf seine gewohnte Mittelfeldposition zurückkehrt – dieser Plan ist voll aufgegangen“;

  • Verletzungsrisiko: Mit Blick auf den engen Spielplan betonte der Trainer: „In dieser Phase müssen wir die körperliche Belastung der Spieler streng kontrollieren und unerwartete Verletzungen vermeiden.“

Tabelle nach dem 12. Spieltag der La Liga: Führung gefestigt

Dank dieses wichtigen Sieges konnte der katalanische Klub vor der Länderspielpause den Vorsprung auf seine Hauptkonkurrenten halten:

Platz

Klub

Punkte

Status / Position

1

FC Barcelona

33

Geht als souveräner Tabellenführer in die FIFA-Abstellungsperiode

2

Real Madrid

30

Verfolgt den Spitzenreiter mit 3 Punkten Rückstand

3

Atlético Madrid

28

Bleibt nach der Heimniederlage auf dem 3. Platz

Das Team unter Hansi Flick geht mit 33 Punkten in die Länderspielpause. Real folgt mit 30 Punkten auf dem zweiten Platz, während Atlético nach der Niederlage mit 28 Punkten nun 5 Zähler hinter dem Spitzenreiter liegt.

BarcelonaLa LigaHansi FlickAtlético MadridFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Hans-Dieter Flick offenbart das Hauptziel von Barcelona nach den NiederlagenHans-Dieter Flick offenbart das Hauptziel von Barcelona nach den Niederlagen3 November 20:32„Ich bin stolz auf meine Spieler“: Was sagte Simeone nach der Niederlage gegen Barcelona?„Ich bin stolz auf meine Spieler“: Was sagte Simeone nach der Niederlage gegen Barcelona?Heute 13:32Großer Fußball in Madrid: Mit welcher Aufstellung treten Atlético und Barcelona an?Großer Fußball in Madrid: Mit welcher Aufstellung treten Atlético und Barcelona an?Heute 00:29La Liga gibt die Nominierten für den Trainer des Monats September bekannt: Wer hat es am meisten verdient?La Liga gibt die Nominierten für den Trainer des Monats September bekannt: Wer hat es am meisten verdient?24 September 07:06Barcelona besiegt Levante, Elfmeter sorgt für hitzige DebattenBarcelona besiegt Levante, Elfmeter sorgt für hitzige Debatten13 September 21:55Gäste siegen im Duell zwischen Atlético und BarcelonaGäste siegen im Duell zwischen Atlético und BarcelonaHeute 02:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?
Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?