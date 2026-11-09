Barça-Trainer enthüllt die geheime Taktik hinter dem 2:1-Sieg in Madrid

Im Spitzenspiel des 12. Spieltags der spanischen La Liga sicherte sich der katalanische FC Barcelona einen 2:1-Comeback-Sieg gegen Atlético in Madrid.

Trotz der Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit übernahmen die „Blaugrana“ nach der Pause das Kommando, sicherten sich wichtige 3 Punkte und festigten ihre Tabellenführung. Nach Spielende nahm der Cheftrainer Hansi Flick an der Pressekonferenz teil und äußerte sich zum schwierigen Spiel, der taktischen Rolle von Frenkie de Jong und den Hauptzielen.

„Die erste Halbzeit war nicht perfekt, aber Fußball wird 90 Minuten lang gespielt“

Der deutsche Trainer gab die anfängliche Trägheit seines Teams zu und lobte die Anpassungen nach der Pause:

Zwei verschiedene Halbzeiten: „In der ersten Halbzeit fehlte uns die nötige Intensität und Geschwindigkeit. Unser Spiel vor der Pause war keineswegs perfekt. Aber in der zweiten Halbzeit agierte das Team viel aktiver und besser. Das Ergebnis sind drei wichtige Punkte. Man darf nicht vergessen, dass Fußball 90 Minuten dauert“;

Charakter und Qualität: „Wir haben genug Qualität und mentale Stärke, um in solch schweren und intensiven Spielen den Sieg zu erringen. Ich vertraue meinen Spielern voll und ganz. Die Saison ist noch lang und hart, aber unser Hauptziel ist es, alle Titel zu gewinnen.“

De Jongs unerwartete Rolle und Kaderrotation

Auf der Pressekonferenz ging Flick auf den Grund ein, warum der niederländische Mittelfeldspieler Frenkie de Jong während des Spiels auf die Außenverteidigerposition rückte:

Der 15-Minuten-Plan: „De Jong kann problemlos auf der rechten Abwehrseite spielen, das hatten wir vorher besprochen. Unser Plan sah vor, dass er diese Position für 15 Minuten bekleidet und nach der Auswechslung von Bernal wieder auf seine gewohnte Mittelfeldposition zurückkehrt – dieser Plan ist voll aufgegangen“;

Verletzungsrisiko: Mit Blick auf den engen Spielplan betonte der Trainer: „In dieser Phase müssen wir die körperliche Belastung der Spieler streng kontrollieren und unerwartete Verletzungen vermeiden.“

Tabelle nach dem 12. Spieltag der La Liga: Führung gefestigt

Dank dieses wichtigen Sieges konnte der katalanische Klub vor der Länderspielpause den Vorsprung auf seine Hauptkonkurrenten halten:

Platz Klub Punkte Status / Position 1 FC Barcelona 33 Geht als souveräner Tabellenführer in die FIFA-Abstellungsperiode 2 Real Madrid 30 Verfolgt den Spitzenreiter mit 3 Punkten Rückstand 3 Atlético Madrid 28 Bleibt nach der Heimniederlage auf dem 3. Platz

Das Team unter Hansi Flick geht mit 33 Punkten in die Länderspielpause. Real folgt mit 30 Punkten auf dem zweiten Platz, während Atlético nach der Niederlage mit 28 Punkten nun 5 Zähler hinter dem Spitzenreiter liegt.