Julián Álvarez’ Wunsch nach einem Wechsel zum FC Barcelona erzürnt Atlético-Fans

Der angebliche Wunsch von Atlético-Madrids Stürmer Julián Álvarez, im Sommer-Transferfenster zum FC Barcelona zu wechseln, hat heftige Proteste der Vereinsanhänger ausgelöst. Wie Goal.com berichtet, demonstrierten wütende Fans vor der Vereinszentrale und hängten Banner auf, die den Abgang des Argentiniers forderten. Der Vorfall deutet darauf hin, dass das Verhältnis zwischen dem Starstürmer und den Atlético-Fans vollständig zerrüttet ist. Goal.com berichtet .

Die Wut der Fans war beim Auftaktspiel der La Liga gegen Málaga deutlich zu spüren. Während der Partie im Estadio Metropolitano waren beleidigende Sprechchöre gegen den 26-jährigen Stürmer zu hören. Anschließend verlagerte sich die Protestwelle zum Trainingsgelände, wo Banner mit der Aufschrift „Julian Out“ sowie durchgestrichene Symbole über seiner Rückennummer 19 auftauchten.

Das Verhältnis des Stürmers zu den Fans verschlechterte sich offenbar drastisch, nachdem er offen seinen Wunsch geäußert hatte, im Sommer zum FC Barcelona zu wechseln. Seit seinem Wechsel von Manchester City im Sommer 2024 absolvierte der Spieler 106 Partien für Los Rojiblancos, erzielte 49 Tore und gab 17 Vorlagen. Dennoch sieht er seine Zukunft ausschließlich bei der Mannschaft von Hansi Flick.

Diego Simeone und die Transferprobleme

Da Atlético Madrid Gespräche mit dem katalanischen Klub kategorisch ablehnt, hat Barcelona begonnen, nach anderen Angriffsoptionen zu suchen. Obwohl Atlético zuvor bereit gewesen sein soll, den Spieler an Arsenal zu verkaufen, bevorzugt der bis Juni 2030 gebundene Álvarez ausschließlich den katalanischen Verein. Während der Saisonvorbereitung hatte der Spieler zudem offiziell einen Transferantrag eingereicht.

Trainer Diego Simeone versucht, die Spannungen in der Kabine zu entschärfen, und betont, dass Álvarez weiterhin eine zentrale Rolle in seinen Plänen spielt. Vor dem Spiel gegen Málaga erklärte der Coach, dass das Fehlen des Spielers ausschließlich mit dessen körperlicher Verfassung zusammenhing, Álvarez weiterhin der beste Spieler der Mannschaft sei und er am Sonntag gegen Villarreal mit seinem Einsatz rechne.

Herausforderungen voraus

Für Simeone besteht die unumgängliche Aufgabe darin, Álvarez im Heimspiel gegen Villarreal am Sonntag wieder in die Mannschaft zu integrieren. Die Möglichkeiten des Trainerstabs werden zusätzlich durch den verletzungsbedingten Ausfall eines weiteren Stürmers, Alexander Sørloth, eingeschränkt. Außerdem arbeitet der Klub daran, den Kader mit dem neuen Verteidiger Cristian „Cuti“ Romero zu verstärken.

Sollte Julián Álvarez auflaufen, muss er angesichts des großen Drucks der Fans kurz vor dem Ende des Transferfensters seine Professionalität unter Beweis stellen. Die Reaktion der kompromisslosen Anhänger dürfte zu einem der entscheidenden Faktoren für die Zukunft des Spielers werden.