Im Rahmen des 14. Spieltags der spanischen La Liga war der Madrider Atlético zu Gast beim Elche . In einer torreichen und hart umkämpften Partie gewannen die Schützlinge von Diego Simeone mit 3:2 .

Frühe Tore und Spannung bis in die letzten Minuten

Die Begegnung begann mit stürmischen Angriffen der Gäste. In der 5. Minute verwandelte Alejandro Grimaldo einen Elfmeter sicher zur Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Lee Kang-in auf 0:2 für die Madrilenen.

In der 26. Minute konnten die Gastgeber durch ein Tor von Martim Netoverkürzen, doch in der 41. Minute erzielte Julián Álvarez den dritten Treffer für Atlético und stellte den alten Abstand wieder her. Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 48. Minute, verkürzte Buba Sangare erneut auf 2:3, doch bis zum Schlusspfiff änderte sich das Ergebnis nicht mehr.