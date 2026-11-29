Dramatisches Spiel mit 5 Toren: Atlético besiegt Elche auswärts
Im Rahmen des 14. Spieltags der spanischen La Liga war der Madrider Atlético zu Gast beim Elche . In einer torreichen und hart umkämpften Partie gewannen die Schützlinge von Diego Simeone mit 3:2 .
Frühe Tore und Spannung bis in die letzten Minuten
Die Begegnung begann mit stürmischen Angriffen der Gäste. In der 5. Minute verwandelte Alejandro Grimaldo einen Elfmeter sicher zur Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Lee Kang-in auf 0:2 für die Madrilenen.
In der 26. Minute konnten die Gastgeber durch ein Tor von Martim Netoverkürzen, doch in der 41. Minute erzielte Julián Álvarez den dritten Treffer für Atlético und stellte den alten Abstand wieder her. Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 48. Minute, verkürzte Buba Sangare erneut auf 2:3, doch bis zum Schlusspfiff änderte sich das Ergebnis nicht mehr.
Nach diesem wichtigen Sieg erhöhte Atlético sein Punktekonto auf 34 Zähler und kletterte in der Tabelle auf den 2. Platz (vorbei an Real Madrid, das nun einen Punkt hinter ihnen liegt). Elche bleibt mit 11 Punkten auf dem 19. Tabellenplatz .
Spielbericht und Statistiken
Statistiken
Offizielle Daten
Wettbewerb und Spieltag
Spanische La Liga, 14. Spieltag
Begegnung und Ergebnis
Elche — Atlético 2:3
Tore
Martim Neto (26'), Buba Sangare (48') — Grimaldo (5' Elfmeter), Lee Kang-in (7'), Álvarez (41')
Tabellensituation
Atlético — 34 Punkte (2. Platz); Elche — 11 Punkte (19. Platz)
Aufstellung Elche
Dituro, Revivo (Ponce, 85), Sangare, Redondo, Chust, Martim (Diangana, 62), Villar, Morsillo, Cepeda (Juari, 76), Nino, Valera
Aufstellung Atlético
Oblak, Llorente, Pubill, Gansko, Grimaldo, Barrios (Cardoso, 70), Juhlmann (Koke, 56), Simeone (Le Normand, 85), Lee Kang-in (Mendoza, 70), Baena (David, 56), Álvarez
Glauben Sie, dass die Schützlinge von Diego Simeone nach dem Sprung auf Platz 2 in dieser Saison bis zum Ende um den La-Liga-Titel kämpfen können?
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