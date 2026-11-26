Deportivo-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang in Verkehrsunfall auf dem Weg zum Training verwickelt
Der Stürmer des spanischen Clubs «Deportivo» Pierre-Emerick Aubameyang wurde auf dem Weg zum Mannschaftstraining in einen Verkehrsunfall verwickelt. Dies berichtet die Zeitung Mundo Deportivo. Details zum Vorfall: Keine Verletzten
Zeit und Ort:
Der Unfall des 37-jährigen gabunischen Fußballers ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der spanischen Autobahn AP-9. Zustand: Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Aubameyang erreichte das Vereinsgelände und nahm ohne Probleme am Mannschaftstraining teil.
Aubameyangs Statistiken bei «Deportivo» Zur Erinnerung: Der erfahrene Stürmer wechselte im vergangenen Sommer zu «Deportivo» und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Er wurde in kurzer Zeit zu einem der wichtigsten Leistungsträger des Teams:
Kennzahlen
Details
Vertragslaufzeit
2 Jahre
(im letzten Sommer unterzeichnet)
Gespielte Partien 10
(in allen Wettbewerben)
Erzielte Tore 5
Torvorlagen
2
Was glauben Sie, wie viele Tore wird der 37-jährige Pierre-Emerick Aubameyang bis zum Saisonende für «Deportivo» noch erzielen?
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Sizningcha, 37 yoshli Per-Emerik Obameyang «Deportivo» safida mavsum so‘ngiga qadar nechta gol urishga muvaffaq bo‘ladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli muxlislariga ushbu xabarni darhol ulashing!
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