England Premier LeagueAm 11. Spieltag der Premier League musste sich Chelsea zu Hause gegen Leeds deutlich geschlagen geben. Die Londoner verloren an der Stamford Bridge mit 1:4. Nach dieser Niederlage, der dritten in den letzten vier Spielen, rutschte die Mannschaft von Alonso auf den 8. Tabellenplatz ab.

Die Gäste zeigten von der ersten Minute an, dass sie nicht gekommen waren, um eine Niederlage zu vermeiden, sondern um zu gewinnen. Obwohl Chelsea durch ein Tor von Emegha in Führung ging, hielt dieser Vorsprung nicht lange an.

In der 25. Minute brachte Emegha die Londoner in Führung. Doch nur drei Minuten später glich Okafor aus. So endete die erste Halbzeit mit einem 1:1-Unentschieden.

Leeds bestraft Chelsea in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause erhöhten die Gäste den Druck in der Offensive. In der 53. Minute verwandelte Dominic Calvert-Lewin einen Elfmeter sicher und brachte Leeds in Führung.

Sechs Minuten später erzielte Okafor seinen zweiten Treffer und baute den Vorsprung auf zwei Tore aus. In der 90.+1 Minute setzte Aaronson den Schlusspunkt zum 1:4.

Damit sicherte sich Leeds wichtige drei Punkte in London. Chelsea hingegen kassierte vor heimischer Kulisse eine herbe Niederlage.

Chelsea zeigt sich formschwach

Nach der dritten Niederlage aus den letzten vier Ligaspielen rutschten die Schützlinge von Alonso mit 16 Punkten auf den 8. Tabellenplatz ab.

Leeds erhöhte durch diesen Sieg sein Punktekonto auf 17 Zähler und kletterte auf den 6. Platz. Damit kehrten die Gäste nicht nur mit einem deutlichen Sieg, sondern auch mit einem wichtigen Sprung in der Tabelle aus London zurück.

Details zum Spiel Chelsea gegen Leeds

Premier League, 11. Spieltag

Chelsea – Leeds – 1:4

21. November. Stamford Bridge.

Tore: Emegha (25.) – Okafor (28., 59.), Calvert-Lewin (53., Elfmeter), Aaronson (90.+1).

Chelsea: Martinez, Acheampong (Gusto, 73.), Fofana, Colwill, Chavarria (Kenda, 73.), Lavia, Caicedo (Henderson, 22.), Estevao (Neto, 64.), Palmer, Rogers, Emegha (Welbeck, 63.).

Leeds: Trafford, Justin, Elvedi, Muharramovic, Bogle (Stach, 86.), Ampadu, Tanaka (Rodon, 86.), Gudmundsson (Bard, 90.+1), Longstaff (Wilson, 90.+1), Okafor (Aaronson, 73.), Calvert-Lewin.

Gelbe Karten: Gudmundsson (37.), Lavia (48.), Bogle (68.), Longstaff (84.).

Ergebnis: Chelsea liegt mit 16 Punkten auf dem 8. Platz, Leeds steht mit 17 Punkten auf Rang 6.