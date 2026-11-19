Der neue Cheftrainer von Manchester United, Mauricio Pochettino, bestreitet sein erstes Spiel mit der Mannschaft ausgerechnet gegen einen der größten Rivalen im englischen Fußball: den FC Liverpool. Während die Red Devils in der unteren Tabellenhälfte der Premier League feststecken, kündigte der argentinische Trainer an, mit dem Ziel eines Sieges an die Anfield Road zu reisen.

Pochettino fordert von seinen Spielern, keine Angst vor dem Namen des Gegners zu haben, die Initiative zu ergreifen und einen Fußball zu zeigen, der dem historischen Status von „Manchester United“ gerecht wird. Die Aufgabe ist jedoch nicht einfach: Der neue Trainer hat das Team gerade erst übernommen, und der erste Test findet auswärts gegen einen prinzipiellen Rivalen statt.

Was ist Pochettinos Ziel an der Anfield Road?

Mauricio Pochettino äußerte sich vor dem Spiel gegen den FC Liverpool offen über seine Ansichten. Er betonte, dass „Manchester United“ dieses Mal nicht nur antreten wird, um zu verteidigen oder eine Niederlage zu vermeiden, sondern um den Sieg zu kämpfen.

„Wir fahren an die Anfield Road, um zu gewinnen, mutig zu spielen und zu zeigen, dass wir Manchester United sind. Wir müssen entschlossen agieren, die Initiative ergreifen, vor nichts Angst haben und einem starken Team wie dem FC Liverpool Paroli bieten“, sagte der argentinische Trainer.

Diese Worte von Pochettino zeigen, welche Art von Spiel er von seiner neuen Mannschaft verlangt. Er möchte, dass die Spieler nicht nur für das Ergebnis Verantwortung übernehmen, sondern auch für ihren Mut, ihre Aktivität und ihr kollektives Auftreten auf dem Platz.

Die Lage bei Manchester United ist ernst

Die „Red Devils“ sind schlecht in die Saison gestartet. Das Team belegt mit 8 Punkten den 18. Platz in der englischen Premier League. Ein solches Ergebnis entspricht keineswegs dem Status des Vereins und den Erwartungen der Fans.

Daher markiert die Ernennung von Pochettino den Beginn einer neuen Phase für das Team. Von ihm wird erwartet, dass er in kurzer Zeit die mentale Verfassung der Spieler verbessert, das Mannschaftsspiel formt und die Ergebnisse verändert.

Der argentinische Trainer hat jedoch erklärt, dass er sich bewusst ist, dass man die Situation nicht über Nacht ändern kann. Er verfolgt das Ziel, die Mannschaft schrittweise weiterzuentwickeln, das Potenzial der Spieler freizusetzen und das Vertrauen in den Sieg zurückzugewinnen.

Wann findet der erste Test gegen den FC Liverpool statt?

Das Duell zwischen dem FC Liverpool und Manchester United findet am Sonntag, den 22. November, im Stadion Anfield statt. Das Spiel beginnt um 21:30 Uhr Taschkenter Zeit.

Dies wird das erste offizielle Spiel für Pochettino als Cheftrainer von Manchester United sein. Er beginnt seine Tätigkeit bei seinem neuen Verein also direkt mit einem Derby, das im Rampenlicht steht.

Der FC Liverpool belegt den vierten Tabellenplatz und hat 18 Punkte gesammelt. Daher machen die Tabellensituation, die bisherigen Saisonergebnisse und der Heimvorteil die Aufgabe für Manchester United umso schwieriger.

Kann Pochettino sein Versprechen einlösen?

Die mutige Ansage des neuen Trainers könnte den Fans Hoffnung geben. Doch für Manchester United zählen jetzt mehr als nur Worte die Ergebnisse auf dem Platz. Ob Pochettino die Spieler in kurzer Zeit hinter einem Ziel vereinen kann und ob das Team an der Anfield Road seinen Anforderungen gerecht wird – diese Fragen werden am 22. November beantwortet.

Eines ist sicher: Pochettino will seine Arbeit beim neuen Verein nicht vorsichtig, sondern mit großen Zielen beginnen. Das erste Spiel an der Anfield Road wird zeigen, wie schnell seine Pläne in die Tat umgesetzt werden können.