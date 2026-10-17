Newcastle – Aston Villa: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Spiel zwischen Newcastle und Aston Villa im Rahmen der englischen Premier League beginnt am 17. Oktober um 21:30 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Startelf Newcastle: 21. Hornicek L., 11. Barnes H., 4. Botman S., 20. Fernandez-Pardo M., 3. Hall L., 7. Joelinton (Kapitän), 67. Miley L., 6. Nico, 12. Thiaw M., 28. Willock J., 9. Wissa Y.
Newcastle Ersatzbank: 8. Bamba A., 33. Burn D., 37. Dedic A., 23. Murphy J., 10. Osula W., 1. Pope N., 5. Schär F., 14. Staire S., 17. Touré B.
Cheftrainer Newcastle: Jaissle M.
Startelf Aston Villa: 1. Suzuki Z., 47. Alisson, 10. Buendía E., 2. Cash M., 11. Jackson N., 35. João Gomes, 8. Kamara B., 3. Lindelöf V., 44. Manzambi J., 5. Mings T. (Kapitän), 29. Wan-Bissaka A.
Aston Villa Ersatzbank: 6. Barkley R., 40. Bizot M., 26. Bogarde L., 27. Goretzka L., 4. Harwood-Bellis T., 39. Madjo B., 19. Mbaye I., 7. McGinn J., 14. Torres P.
Cheftrainer Aston Villa: Emery U.
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