Newcastle – Aston Villa: Aufstellungen und Live-Ticker

·32·Sport
Newcastle – Aston Villa: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel zwischen Newcastle und Aston Villa im Rahmen der englischen Premier League beginnt am 17. Oktober um 21:30 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Startelf Newcastle: 21. Hornicek L., 11. Barnes H., 4. Botman S., 20. Fernandez-Pardo M., 3. Hall L., 7. Joelinton (Kapitän), 67. Miley L., 6. Nico, 12. Thiaw M., 28. Willock J., 9. Wissa Y.

Newcastle Ersatzbank: 8. Bamba A., 33. Burn D., 37. Dedic A., 23. Murphy J., 10. Osula W., 1. Pope N., 5. Schär F., 14. Staire S., 17. Touré B.

Cheftrainer Newcastle: Jaissle M.

Startelf Aston Villa: 1. Suzuki Z., 47. Alisson, 10. Buendía E., 2. Cash M., 11. Jackson N., 35. João Gomes, 8. Kamara B., 3. Lindelöf V., 44. Manzambi J., 5. Mings T. (Kapitän), 29. Wan-Bissaka A.

Aston Villa Ersatzbank: 6. Barkley R., 40. Bizot M., 26. Bogarde L., 27. Goretzka L., 4. Harwood-Bellis T., 39. Madjo B., 19. Mbaye I., 7. McGinn J., 14. Torres P.

Cheftrainer Aston Villa: Emery U.

Live-Ticker LIVE
1
Die erste Halbzeit des Spiels beginnt gleich.
21:30
Aston Villa eröffnet das Spiel.
21:30
Die heutige Partie wurde Jarred Gillett anvertraut.
21:30
Die Startaufstellungen wurden bereits bekannt gegeben und können im Aufstellungsbereich eingesehen werden.
21:30
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker. Hier könnt ihr alle spannenden Momente des Spiels in Schriftform verfolgen, sodass ihr nichts verpasst. Macht es euch bequem und genießt das Spiel.
NewcastleAston VillaPremier LeagueFußballEngland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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