Milan gewinnt souverän gegen Udinese und kehrt in die Top 4 zurück

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Milan gewinnt souverän gegen Udinese und kehrt in die Top 4 zurück

Im Rahmen des 8. Spieltags der italienischen Serie A trat das Team auswärts an AC Mailand im Stadion Friuli gegen Udinese an und 0:2 sicherte sich einen souveränen und wichtigen Sieg.

Die Schützlinge von Ruben Amorim übernahmen von Beginn an die Initiative, erzielten in beiden Halbzeiten jeweils ein Tor und setzen ihren Kampf um die Spitzenplätze in der Tabelle fort.

Blitzstart und Festigung des Sieges

Die defensiven Pläne der Gastgeber wurden bereits in den ersten Minuten durchkreuzt:

  • 6. Minute (Schnelles Tor durch Pulisic): Kurz nach Spielbeginn ließ der amerikanische Flügelstürmer Christian Pulisic den gegnerischen Torhüter keine Chance und brachte die „Rossoneri“ in Führung (0:1);

  • 65. Minute (Hutchinsons entscheidender Treffer): Während Udinese in der zweiten Halbzeit versuchte, den Ausgleich zu erzielen, schloss Hutchinson einen Konter präzise ab und erhöhte auf 0:2;

  • Kontrolle und Disziplin: Das Mittelfeld unter der Führung des erfahrenen Luka Modrić kontrollierte das Spielgeschehen auf dem Platz souverän und hielt die Null.

Tabelle: 18 Punkte und Rückkehr in die Top 4

Diese drei Punkte verbesserten die Position der Mailänder erheblich:

  • AC Mailand klettert auf Platz 4: Das Team von Amorim erhöhte sein Punktekonto auf 18 Zähler und kehrte auf den 4. Tabellenplatz zurück, womit sie ihren Platz unter den Spitzenreitern festigten;

  • Udinese in der Gefahrenzone: Das Team aus Udine, das eine schwierige Saison durchlebt, hat bisher nur 4 Punkte auf dem Konto und verharrt auf dem 17. Tabellenplatz. .

Spielbericht:

Serie A. 8. Spieltag

Udinese — AC Mailand 0:2

25. Oktober, Stadion Friuli

  • Tore: Pulisic 6., Hutchinson 65.

  • Udinese: Okoye, Abankwah, Kabasele, Palma, Vojvoda (Zaniolo, 63.), Petrovic (Miller, 46.), Karlström (Lovrić, 83.), Kamara (Arizala, 64.), Chakvetadze, Ekkelenkamp, Davis (Vinchiati, 83).

  • AC Mailand: Maignan, de Winter, Pavlović, Diawara, Tomori (Musah, 73.), Modrić, Jashari, Bartesaghi (Cissé, 85.), Hutchinson (Loftus-Cheek, 73., Comotto, 90.+1), Pulisic, Ramos (Camarda, 90.+1).

  • Gelbe Karten: Ramos 39., Karlström 43., Modrić 90.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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