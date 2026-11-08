Serie A 11. Spieltag: Milan und Atalanta feiern wichtige Auswärtssiege

Die weiteren Begegnungen des 11. Spieltags der italienischen Serie A sind abgeschlossen. In den wichtigen Partien des Spieltags setzte sich Milan, das in den Titelkampf eingestiegen ist, auswärts mit 2:1 gegen Genoa durch, während der Club Atalanta aus Bergamo einen knappen 1:0-Sieg bei Monza einfuhr.

Frühe Tore und nervenaufreibendes Finale in Genua: Genoa — Milan 1:2

Milan übte von den ersten Minuten an starken Druck aus und entschied das Spiel bereits in den ersten zwanzig Minuten:

Frühes Tor durch Cissé: In der 13. Minute erzielte Cissé den Führungstreffer für die Mailänder — 0:1;

Pulisic baut die Führung aus: In der 19. Minute erhöhte Christian Pulisic und festigte die Führung seines Teams — 0:2;

Spannung in den Schlussminuten: Die Gastgeber verkürzten in der 88. Minute durch ein Tor von Ellertsson und übten in den letzten Sekunden Druck aus, doch die Abwehr von Milan rettete den Sieg.

Wichtiger Auswärtssieg für die Bergamasken: Monza — Atalanta 0:1

Atalanta, das den Anschluss an die Spitzenplätze sucht, agierte auf dem Platz des Außenseiters Monza abgeklärt:

Der goldene Treffer durch Krstović: Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 49. Minute, entschied das einzige Tor von Krstović das Spiel und sicherte den Bergamasken drei wertvolle Punkte.

Spielberichte und Aufstellungen

Genoa — Milan 1:2 Tore: Ellertsson (88) — Cissé (13), Pulisic (19). Milan: Maignan, Hila, de Winter, Diawara (Terracciano, 62), Moreira, Modrić, Rabiot, Musah (Estupiñán, 87), Pulisic (Jashari, 79), Cissé (Hutchinson, 61), Ramos.

Monza — Atalanta 0:1 Tor: Krstović (49). Atalanta: Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Kolašinac (Obrić, 80), Bernasconi, Éderson, Pašalić, Elmas (Rowe, 75), de Ketelaere, Zalewski, Krstović (Kessié, 83).

Tabellensituation

Nach diesen Begegnungen sieht die Tabellensituation wie folgt aus: