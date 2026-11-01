Mailänder Derby: Milan schlägt Inter mit 3:1 und zieht in die Top 4 ein

Das Spitzenspiel des 10. Spieltags der Serie A fand statt — das legendäre Mailänder Derby, auf das Millionen Fans sehnsüchtig gewartet haben. In einem intensiven Duell im San Siro gelang dem Team von Rúben Amorim, AC Mailand ein wichtiger und denkwürdiger 3:1-Sieg gegen den Erzrivalen Inter.

Die Rossoneri trafen bereits in der ersten Halbzeit dreimal ins gegnerische Netz und entschieden das Spiel damit praktisch vor.

Spielchronik: Milans Blitzstart und 4 Tore

Das Spiel begann mit heftigen und schnellen Angriffen der Gastgeber:

Frühe Tore (4. und 10. Minute): Milan baute von Beginn an großen Druck auf und eröffnete in der 4. Minute durch einen präzisen Schuss von Christian Pulisic den Torreigen. Nur 6 Minuten später, in der 10. Minute, erhöhte Adrien Rabiot auf 2:0;

Bastonis Antwort (22. Minute): Nach den frühen Gegentoren fing sich Inter und verkürzte in der 22. Minute durch ein Tor von Alessandro Bastoni auf 2:1;

Schlusspunkt vor der Pause (43. Minute): Kurz vor Ende der ersten Halbzeit bestrafte Diego Moreira den gegnerischen Torhüter erneut und stellte den 3:1-Endstand her;

Kontrolle in der zweiten Halbzeit: In den zweiten 45 Minuten agierten die Rossoneri diszipliniert in der Defensive und hielten das Ergebnis.

Situation in der Tabelle

Dieser Derbysieg verschärfte den Wettbewerb an der Spitze der Serie A weiter:

Milan in den Top 4: Durch die 3 gewonnenen Punkte erhöhte die Mannschaft von Rúben Amorim ihr Punktekonto auf 21 und kletterte auf den 4. Platz der Tabelle;

Inter bleibt auf Platz 2: Die unterlegenen Nerazzurri bleiben mit 25 Punkten auf dem 2. Tabellenplatz.

Protokoll und Aufstellungen

Serie A. 10. Spieltag

AC Mailand — Inter 3:1

Tore: Pulisic (4.), Rabiot (10.), Moreira (43.) — Bastoni (22.).

Gelbe Karten: De Winter (49.), Moreira (52.).

Startaufstellungen: