Mailänder Derby: Milan schlägt Inter mit 3:1 und zieht in die Top 4 ein
Das Spitzenspiel des 10. Spieltags der Serie A fand statt — das legendäre Mailänder Derby, auf das Millionen Fans sehnsüchtig gewartet haben. In einem intensiven Duell im San Siro gelang dem Team von Rúben Amorim, AC Mailand ein wichtiger und denkwürdiger 3:1-Sieg gegen den Erzrivalen Inter.
Die Rossoneri trafen bereits in der ersten Halbzeit dreimal ins gegnerische Netz und entschieden das Spiel damit praktisch vor.
Spielchronik: Milans Blitzstart und 4 Tore
Das Spiel begann mit heftigen und schnellen Angriffen der Gastgeber:
Frühe Tore (4. und 10. Minute): Milan baute von Beginn an großen Druck auf und eröffnete in der 4. Minute durch einen präzisen Schuss von Christian Pulisic den Torreigen. Nur 6 Minuten später, in der 10. Minute, erhöhte Adrien Rabiot auf 2:0;
Bastonis Antwort (22. Minute): Nach den frühen Gegentoren fing sich Inter und verkürzte in der 22. Minute durch ein Tor von Alessandro Bastoni auf 2:1;
Schlusspunkt vor der Pause (43. Minute): Kurz vor Ende der ersten Halbzeit bestrafte Diego Moreira den gegnerischen Torhüter erneut und stellte den 3:1-Endstand her;
Kontrolle in der zweiten Halbzeit: In den zweiten 45 Minuten agierten die Rossoneri diszipliniert in der Defensive und hielten das Ergebnis.
Situation in der Tabelle
Dieser Derbysieg verschärfte den Wettbewerb an der Spitze der Serie A weiter:
Milan in den Top 4: Durch die 3 gewonnenen Punkte erhöhte die Mannschaft von Rúben Amorim ihr Punktekonto auf 21 und kletterte auf den 4. Platz der Tabelle;
Inter bleibt auf Platz 2: Die unterlegenen Nerazzurri bleiben mit 25 Punkten auf dem 2. Tabellenplatz.
Protokoll und Aufstellungen
Serie A. 10. Spieltag
AC Mailand — Inter 3:1
Tore: Pulisic (4.), Rabiot (10.), Moreira (43.) — Bastoni (22.).
Gelbe Karten: De Winter (49.), Moreira (52.).
Startaufstellungen:
AC Mailand: Maignan, Djalo, De Winter, Pavlovic, Diawara (Bartesaghi, 83.), Moreira, Musah (Jashari, 83.), Modric, Pulisic (Cisse, 83.), Rabiot, Ramos.
Inter: Martinez, Bisseck (Bonny, 82.), Akanji, Bastoni (Dimarco, 82.), Spence, Barella (Esposito, 82.), Diouf (Mkhitaryan, 72.), Calhanoglu, Carlos Augusto, Sucic, Thuram.
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