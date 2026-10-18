Udinese – Lecce: Aufstellungen und Liveticker

45+3 Halbzeit.

45+2 Goldene Chance! Willem Geubbels (Lecce) nahm die Flanke im Strafraum an und fand Platz zum Schuss. Sein ungenauer Schuss ging am rechten Pfosten vorbei. Der Ball ging ins Toraus und es gibt Abstoß für Udinese.

45+1 Lecce führt einen Eckstoß aus, aber dank einer starken Abwehraktion ist die Gefahr bereinigt.

45 Lecce konnte den Eckball nicht nutzen, da die gegnerische Abwehr wachsam agierte und die Gefahr klärte. Lecce wird eine weitere Chance haben, nach einer Ecke zu treffen.

45 Der vierte Offizielle hat 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt.

45 Willem Geubbels (Lecce) bringt den Abpraller aufs Tor. Sein Schuss war zu schwach, sodass der Torwart eine Glanzparade zeigen konnte.

45 Konan N'Dri (Lecce) dringt in den Strafraum ein, nimmt die Flanke an und schießt flach aufs Torzentrum, aber Maduka Okoye ist wachsam und verhindert ein Tor.

44 Willem Geubbels (Lecce) findet Platz und flankt von der Seite in den Strafraum, aber die Hereingabe war nicht präzisiert genug für Torgefahr. Einwurf für Udinese.

43 Hassane Kamara (Udinese) sieht nach einem Foulspiel an seinem Gegenspieler die Gelbe Karte vom Schiedsrichter und muss nun im weiteren Spielverlauf sehr vorsichtig sein.

41 Lassana Coulibaly verlässt den Platz, für ihn kommt Mohamed Kaba (Lecce).

40 Lassana Coulibaly (Lecce) hat sich verletzt.

40 Lassana Coulibaly (Lecce) versuchte, seine Mitspieler mit einem gefährlichen Zuspiel von der Strafraumgrenze zu finden, aber die gegnerischen Verteidiger fingen den Ball ab und bereinigten die Situation.

40 Konan N'Dri (Lecce) bekam einen Steckpass im Strafraum und zog sofort flach aufs Torzentrum ab, aber Maduka Okoye zeigte eine Glanzparade.

39 Keinan Davis (Udinese) zeigt ein tolles Dribbling und schießt aus dem Strafraum, aber der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Abstoß Lecce.

36 Amar Fatah (Lecce) hat sich eine gute Chance erarbeitet und aus mittlerer Distanz abgezogen, aber der Ball ging knapp über die Latte. Der Ball ist im Toraus, und der Udinese-Torhüter führt den Abstoß aus.

33 Lecce hat eine Ecke herausgeholt. Ihren Gegnern droht der nächste gefährliche Angriff.

33 Tor! Das war ein echtes Getümmel, Konan Ndrin (Lecce) drückt den Ball nach einer Ecke mit dem Körper über die Linie.

32 Amar Fatah (Lecce) schlägt eine tolle Flanke in den Strafraum. Dennoch passt der gegnerische Verteidiger auf und klärt die Situation. Lecce bekommt eine Ecke.

31 Oumar Solet (Udinese) begeht ein Foul an seinem Gegenspieler.

30 67:33 – Ballbesitz.

26 Marco Guida hat das Spiel wegen eines taktischen Fouls von Enzo Ebosse (Udinese) unterbrochen.

23 Oumar Solet (Udinese) zieht aus der Distanz ab. Wladimiro Falcone paritiert seinen gefährlichen Flachschuss aufs Tor mit einer tollen Parade.

22 Hassane Kamara (Udinese) stand im Abseits, und der Linienrichter hat die Fahne gehoben.

20 Willem Geubbels (Lecce) hat alles gegeben, um an die Hereingabe in den Strafraum zu kommen, hat den Ball aber verpasst.

19 Hassan Kamara (Udinese) geht hart in den Zweikampf, der Schiedsrichter pfeift und entscheidet auf Foul.

17 Udinese-Spieler stehen im Abseits.

14 Hassane Kamaras (Udinese) Flanke in den Strafraum hätte präziser sein müssen, um eine Torchance zu kreieren. Der Ball ging ins Aus, Abstoß für Lecce.

11 Antonino Gallo (Lecce) treibt den Ball zur Eckfahne und flankt ihn in den Strafraum.

11 Tor! Kialonda Gaspar (Lecce) verwertet eine Ecke per Kopf mustergültig in den linken Winkel. Es steht 0:1.

10 Halbchance! Jurgen Ekkelenkamp (Udinese) bringt den Ball in den Strafraum, aber Wladimiro Falcone reagiert stark und entschärft die Situation.

8 Giorgi Chakvetadze (Udinese) nimmt einen genauen Pass an und schießt von außerhalb des Strafraums. Wladimiro Falcone zeigt eine Glanzparade und verhindert, dass der Ball im linken unteren Eck einschlägt.

7 Oumar Ngom (Lecce) begeht ein grobes Foul an seinem Gegenspieler und bringt ihn zu Fall. Udinese bekommt einen Freistoß.

6 Danilo Veiga (Lecce) erobert den Ball vom Gegner und protestiert wütend gegen den von Marco Guida gepfiffenen Foul.

5 Die Spieler reklamieren ein Handspiel von Willem Geubbels (Lecce), und sie könnten Recht haben.

5 Konan N'Dri (Lecce) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber die Verteidiger klären den Ball.

1 Das heutige Spiel hat gerade erst begonnen, genießen Sie das Spiel!

15:32 Endlich betreten die Spieler den Rasen! Lecce wird das Spiel anstoßend eröffnen.

15:30 Die Leitung des heutigen Spiels wurde Marco Guida anvertraut.

15:30 In den Spieldetails können Sie sich vor dem Anpfiff mit den Mannschaftsaufstellungen vertraut machen.