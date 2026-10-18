Milan – Atalanta: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel zwischen Milan und Atalanta im Rahmen der italienischen Serie A beginnt am 18. Oktober um 21:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf Milan: 16. Maignan M. (Kapitän), 21. Chukwueze S., 5. De Winter K., 34. Thiaw M., 14. Modrić L., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 31. Pavlović S., 11. Pulisic C., 12. Rabiot A., 9. Ramos G.
Cheftrainer Milan: Amorim R.
Startelf Atalanta: 29. Carnesecchi M., 16. Bellanova R., 47. Bernasconi L., 17. De Ketelaere C., 13. Ederson (Kapitän), 23. Kolašinac S., 31. Christensen T., 90. Krstović N., 8. Pašalić M., 11. Rowe E., 10. Samardžić L.
Cheftrainer Atalanta: Sarri M.
Kommentare 0
…