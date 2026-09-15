Spektakuläres Comeback: Inter dreht 0:2-Rückstand und besiegt Udinese mit 5:3

Der 4. Spieltag der Serie A lieferte das wohl denkwürdigste, unglaublichste und torreichste Duell der gesamten Saison. Der amtierende Meister Inter Mailand empfing Udinese im eigenen Stadion und feierte in einem wahren Torfestival, das sich zu einem nervenaufreibenden Kampf entwickelte, einen 5:3-Comeback-Sieg. Die Partie begann für die Gastgeber mit einem Schock: Die Gäste aus Udine trafen innerhalb der ersten 16 Minuten zweimal und versetzten die Mailänder Fans in Schockstarre. Doch die Schützlinge von Simone Inzaghi bewiesen ihre Meistermentalität, gaben sich nicht geschlagen und entfachten ein wahres Offensivgewitter, das in fünf Treffern und einer beeindruckenden Aufholjagd gipfelte.

Tore von Carlos Augusto, Nicolò Barella, Marcus Thuram, dem jungen Talent Francesco Pio Esposito sowie Ange-Yoan Bonny sicherten den „Nerazzurri“ die nächsten 3 Punkte. Nach diesem Sieg kommt Inter auf 12 Zähler und belegt aufgrund der Tordifferenz den 2. Tabellenplatz – punktgleich mit dem Spitzenreiter AS Rom. Warum leistete sich die Mailänder Defensive zu Beginn solch grobe Fehler, wie überrannte Inzaghis Offensive den Gegner und wie intensiv gestaltet sich der Scudetto-Kampf zwischen den beiden Giganten mit jeweils 12 Punkten in der Serie A?

Von 0:2 auf 5:3: Das Drama im San Siro und fünf verschiedene Torschützen

Der dramatische Spielverlauf, der über das Schicksal der Partie entschied:

Die überraschenden Nadelstiche von Udinese: In der 9. Minute eröffnete James Abankwah den Torreigen, kurz darauf erhöhte Jurgen Ekkelenkamp in der 16. Minute auf 0:2 für Udinese.

Das Gleichgewicht in der ersten Halbzeit: Inter ließ sich nicht beirren: Carlos Augusto verkürzte in der 26. Minute, und in der 35. Minute glich Nicolò Barella mit einem präzisen Schuss zum 2:2 aus.

Das Offensivfeuerwerk in der zweiten Halbzeit: In der 57. Minute brachte Marcus Thuram sein Team erstmals in Führung, das junge Talent Esposito erhöhte in der 67. Minute auf 4:2, und der eingewechselte Bonny erzielte in der 79. Minute das fünfte Tor zum 5:2.

Der Ehrentreffer in der Nachspielzeit: In der Nachspielzeit traf Gueye noch einmal zum 5:3-Endstand.

Star-Rotation und der Kampf der Aufstellungen

Taktik und eingesetzte Spieler beider Mannschaften:

Die kampfstarke Aufstellung von Inter: Josep Martínez, Manuel Akanji, John Stones (62. Benjamin Pavard), Alessandro Bastoni (70. Federico Dimarco), Andy Diouf, Nicolò Barella, Piotr Zieliński (82. Aleksandar Stanković), Henrikh Mkhitaryan (62. Curtis Jones), Carlos Augusto, Marcus Thuram (70. Ange-Yoan Bonny) und Francesco Pio Esposito.

Der erbitterte Widerstand von Udinese: Maduka Okoye, James Abankwah, Christian Kabasele, Enzo Ebosse, Mërgim Vojvoda (74. Nicolò Bertola), Jesper Karlström, Lennon Miller (73. Giorgi Chakvetadze), Hassane Kamara, Máximo Gómez (61. Ibrahima Gueye), Jurgen Ekkelenkamp (80. Sandi Lovrić) und Keinan Davis.

Inzaghis perfekte Bank: Die Einwechslungen von Bonny für Thuram, Pavard für Stones und Dimarco für Bastoni sorgten dafür, dass der Druck von Inter bis zum Schlusspfiff nicht nachließ.

Die heiße Phase in der Tabelle: Das Duell zwischen Rom und Inter

Die Kräfteverteilung in Italien nach dem 4. Spieltag:

Inter auf Platz 2: Mit 4 Siegen aus vier Spielen und 12 Punkten liegt der Mailänder Club aufgrund der Tordifferenz auf dem 2. Platz.

Die Tabellenführung der Roma: Die Römer, die ebenfalls 12 Punkte gesammelt und den FC Torino mit 2:0 besiegt haben, führen die Tabelle aufgrund der besseren Tordifferenz an.

Udinese auf Platz 13: Die Gäste, die mit drei Toren gegen den Meister Mut bewiesen haben, bleiben mit 4 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

Dieser fantastische Heimsieg der Mailänder bewies einmal mehr, dass Inters Siegeswille und Offensivpotenzial jede schwierige Situation meistern können.

Glaubt ihr, dass Inter Mailand in dieser Saison dem starken Druck der AS Rom standhalten und den Meistertitel verteidigen kann? Ist die Defensive der Mailänder, die im San Siro drei Gegentore kassierte, ein Risiko für die Titelambitionen? Schreibt eure Analyse in die Kommentare und teilt diesen Bericht über das unglaubliche 8-Tore-Spektakel der Serie A mit allen Fußballfans und Freunden!