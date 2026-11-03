Trainerwechsel in der Serie A: Udinese ernennt neuen Coach nach 8 sieglosen Spielen

In der italienischen Serie A gab es einen weiteren Trainerwechsel. Der krisengeschüttelte Verein Udinese, der vom Abstieg bedroht ist, hat offiziell seinen neuen Cheftrainer bekannt gegeben. Auf diesen Posten wurde der italienische Fachmann Paolo Zanetti berufen.

Der 43-jährige Experte ersetzt den Deutschen Kosta Runjaic an der Seitenlinie. Um die Krise zu stoppen und den Klassenerhalt zu sichern, hat die Vereinsführung mit Zanetti einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterzeichnet.

Warum musste Runjaic gehen? Gründe für die Krise

Der Hauptgrund für die Entlassung des Trainers war der drastische Leistungsabfall und die unbefriedigenden Ergebnisse der letzten Zeit:

Serie von 8 sieglosen Spielen: Udinese blieb in der italienischen Meisterschaft acht Spiele in Folge ohne Sieg;

Katastrophe auf Platz 19: Durch die anhaltende Punkteserie rutschte das Team in der Tabelle der Serie A auf den 19. Platz ab, was den direkten Abstiegsplatz bedeutet;

Entscheidung der Führung: Die Verschlechterung der Ergebnisse zwang die Vereinsführung dazu, die Zusammenarbeit mit Runjaic sofort zu beenden.

Paolo Zanetti: Der neue Retter und seine Mission

Paolo Zanetti, der die Aufgabe hat, Udinese in der Eliteklasse zu halten, verfügt über Erfahrung in der Arbeit mit Teams in schwierigen Situationen im italienischen Fußball: