Milan im San Siro geschlagen, Inter siegt ohne eigenes Tor

Die Spiele des 9. Spieltags der italienischen Serie A endeten für die Mailänder Fans mit völlig unterschiedlichen Stimmungen. Milan empfing Bologna im San Siro Stadion und kassierte eine unerwartete 2:4-Heimniederlage, wodurch wichtige Punkte verloren gingen.

Unterdessen konnte Tabellenführer Inter auswärts gegen den Außenseiter Venezia einen 2:0-Sieg einfahren und festigte mit 25 Punkten die Spitzenposition.

Drama im San Siro: Cissés Doppelpack und Mbangulas Gala

Das Duell zwischen Milan und Bologna entwickelte sich zu einem wahren Torfestival:

Cissés Blitzstart: Das Spiel begann für die Gastgeber sehr erfolgreich – bereits in der 1. Minute eröffnete Cissé den Torreigen und brachte die „Rossoneri“ in Führung (1:0);

Mbangulas Antwort und die erste Halbzeit: In der 8. Minute glich Mbangula für Bologna aus (1:1). In der 27. Minute schnürte Cissé seinen Doppelpack und brachte Milan erneut in Führung (2:1);

Katastrophe in der zweiten Halbzeit: In der zweiten Hälfte übernahm Bologna die volle Kontrolle. Nachdem Bartezaghi in der 60. Minute ein Eigentor unterlief, legte Mbangula in der 62. und 86. Minute nach, vollendete seinen Hattrick und bescherte seinem Team einen sensationellen 4:2-Sieg.

Kurioser Sieg in Venedig: Zwei Eigentore helfen Inter

Tabellenführer Inter hatte im Auswärtsspiel große Schwierigkeiten, erreichte aber in den Schlussminuten dank gegnerischer Fehler das notwendige Ergebnis:

Zähe 75 Minuten: Venezia konzentrierte sich auf die Defensive und wehrte Inters Angriffe lange Zeit erfolgreich ab;

Zwei Eigentore in Folge: In der 79. Minute erzielte Moreno ein Eigentor zur Führung, und nur drei Minuten später, in der 82. Minute, beförderte auch Halhal den Ball ins eigene Netz (0:2);

Alleinige Tabellenführung: Mit diesen 3 Punkten kommt das Team von Simone Inzaghi auf 25 Zähler und baut den Vorsprung auf die direkten Verfolger in der Tabelle weiter aus.

Offizielle Spielprotokolle

Italienische Serie A. 9. Spieltag

Milan — Bologna 2:4

Tore: Cissé (1, 27) — Mbangula (8, 62, 86), Bartezaghi (60 Eigentor);

Milan Aufstellung: Maignan, Tomori (Modrić, 46), De Winter, Pavlović, Estupiñán (Diawara, 58), Musah, Jashari, Hutchinson (Pulisic, 58), Cissé, Bartezaghi (Camarda, 63), Ramos;

Bologna Aufstellung: Skorupski, Darmian (Vitík, 58), Casale (Helland, 79), Theate (Thorbern, 70), Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassan, Bernardeschi (Cambiaghi, 59), Odgaard, Mbangula.

Venezia — Inter 0:2

Tore: Moreno (79 Eigentor), Halhal (82 Eigentor);

Venezia Aufstellung: Stanković, Halhal, Juan Jesus, Moreno, Mazzocchi (Haps, 76), Perez, Thorsby, Helgason (Bašić, 68), Haps, Lauberbach (Leboa, 68), Adams;

Inter Aufstellung: Provedel, Bisseck (Akanji, 46), Bastoni, Carlos Augusto, Diouf, Sučić (Barella, 46), Stanković (Çalhanoğlu, 46), Zieliński, Dimarco, Thuram (Spence, 86), Bonny (Esposito, 65).

Der Spieltag verlief für die beiden Mailänder Giganten unterschiedlich: Während Inter seine Titelambitionen festigte, droht Milan aufgrund einer schweren Defensivkrise der Absturz in der Tabelle.