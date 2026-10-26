Tor und Assist von Douglas Luiz: Juventus besiegt Lecce auswärts

Im Rahmen des 8. Spieltags der italienischen Serie A war der Turiner Juventus auswärts bei Lecce zu Gast und 2:0 feierte einen souveränen und wichtigen Sieg.

Die Turiner entschieden das Schicksal der Partie bereits in der ersten Halbzeit und konnten dank dieses Erfolgs ihre Position in der Tabelle deutlich verbessern.

Douglas Luiz glänzt mit zwei Aktionen in der ersten Hälfte

Der brasilianische Mittelfeldspieler Douglas Luiz, der zum Hauptakteur der Begegnung avancierte, war direkt an beiden Toren seines Teams beteiligt:

29. Minute (Führungstreffer): Nach einem schnellen und gut organisierten Angriff verwertete Weston McKennie eine Vorlage von Douglas Luiz präzise zur Führung der Gäste (0:1);

41. Minute (Zweites Tor durch Luiz): Kurz vor Ende der ersten Halbzeit traf Douglas Luiz selbst ins gegnerische Netz und baute die Führung der Turiner aus (0:2);

Disziplin und Rote Karte: In den letzten Sekunden der Partie (90.+4) verlor Lecce-Verteidiger Gaspar die Nerven, sah seine zweite Gelbe Karte und wurde des Feldes verwiesen.

Tabelle: Juventus klettert auf den 7. Platz

Diese drei Punkte erhöhen die Chancen der Turiner im Kampf um die Europapokalplätze:

Juventus auf Rang 7: Nach diesem Sieg hat die „Alte Dame“ ihr Punktekonto auf 14 erhöht und ist auf den 7. Platz der Meisterschaft geklettert;

Lecce bleibt auf dem 12. Platz: Die Gastgeber haben 9 Punkte auf dem Konto und belegen den 12. Rang in der Tabelle.

Spielbericht:

Serie A. 8. Spieltag

Lecce — Juventus 0:2

25. Oktober, Stadion „Via del Mare“