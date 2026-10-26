Tor und Assist von Douglas Luiz: Juventus besiegt Lecce auswärts

·57·Sport
Tor und Assist von Douglas Luiz: Juventus besiegt Lecce auswärts

Im Rahmen des 8. Spieltags der italienischen Serie A war der Turiner Juventus auswärts bei Lecce zu Gast und 2:0 feierte einen souveränen und wichtigen Sieg.

Die Turiner entschieden das Schicksal der Partie bereits in der ersten Halbzeit und konnten dank dieses Erfolgs ihre Position in der Tabelle deutlich verbessern.

Douglas Luiz glänzt mit zwei Aktionen in der ersten Hälfte

Der brasilianische Mittelfeldspieler Douglas Luiz, der zum Hauptakteur der Begegnung avancierte, war direkt an beiden Toren seines Teams beteiligt:

  • 29. Minute (Führungstreffer): Nach einem schnellen und gut organisierten Angriff verwertete Weston McKennie eine Vorlage von Douglas Luiz präzise zur Führung der Gäste (0:1);

  • 41. Minute (Zweites Tor durch Luiz): Kurz vor Ende der ersten Halbzeit traf Douglas Luiz selbst ins gegnerische Netz und baute die Führung der Turiner aus (0:2);

  • Disziplin und Rote Karte: In den letzten Sekunden der Partie (90.+4) verlor Lecce-Verteidiger Gaspar die Nerven, sah seine zweite Gelbe Karte und wurde des Feldes verwiesen.

Tabelle: Juventus klettert auf den 7. Platz

Diese drei Punkte erhöhen die Chancen der Turiner im Kampf um die Europapokalplätze:

  • Juventus auf Rang 7: Nach diesem Sieg hat die „Alte Dame“ ihr Punktekonto auf 14 erhöht und ist auf den 7. Platz der Meisterschaft geklettert;

  • Lecce bleibt auf dem 12. Platz: Die Gastgeber haben 9 Punkte auf dem Konto und belegen den 12. Rang in der Tabelle.

Spielbericht:

Serie A. 8. Spieltag

Lecce — Juventus 0:2

25. Oktober, Stadion „Via del Mare“

  • Tore: Weston McKennie 29., Douglas Luiz 41.

  • Lecce: Falcone, Fatah (Monteiro, 46.), Ngom, Gabriel (Ndaba, 60.), Veiga, Gallo, Gaspar, Geubbels (Esteban, 71.), Kaba (Siebert, 46.), Maleh, Ndri (Gandelman, 86.).

  • Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, Gatti, Cambiaso (Cabal, 68.), Douglas Luiz (Sarr, 83.), McKennie (Alaybegovic, 90.), Koopmeiners, Woltemade, Kolo Muani (Boga, 68.).

  • Gelbe Karte: Gaspar 77.

  • Platzverweis: Gaspar 90.+4.

JuventusLecceSerie ADouglas LuizFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Udinese – Lecce: Aufstellungen und LivetickerUdinese – Lecce: Aufstellungen und Liveticker18 Oktober 14:34Massimo Mauro: Wenn Douglas Luiz mehr laufen würde, wäre er ideal für JuventusMassimo Mauro: Wenn Douglas Luiz mehr laufen würde, wäre er ideal für Juventus19 August 16:15Douglas Luiz lehnt Evertons Angebot ab und entscheidet sich, bei Juventus zu bleibenDouglas Luiz lehnt Evertons Angebot ab und entscheidet sich, bei Juventus zu bleiben6 August 23:18Serie-A-Sensation: Lazio demütigt Juventus auswärts und schließt zu Inter aufSerie-A-Sensation: Lazio demütigt Juventus auswärts und schließt zu Inter auf19 Oktober 06:51Juventus – Lazio: Aufstellungen und Live-TickerJuventus – Lazio: Aufstellungen und Live-Ticker18 Oktober 23:51Makellose Vorstellung im San Siro: Milan deklassiert Lecce mit 3:0Makellose Vorstellung im San Siro: Milan deklassiert Lecce mit 3:021 September 06:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester