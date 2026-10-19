Serie-A-Sensation: Lazio demütigt Juventus auswärts und schließt zu Inter auf

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Serie-A-Sensation: Lazio demütigt Juventus auswärts und schließt zu Inter auf

Das Spitzenspiel des 7. Spieltags der italienischen Serie A endete für die Fans im Allianz Stadium in Turin mit einem unerwarteten Schock. Im Heimspiel gegen den römischen Lazio musste sich der Juventus Klub mit einer deutlichen 3-Tore-Niederlage geschlagen geben und verlor mit 0:3.

Die Römer unter der Leitung von Gennaro Gattuso zeigten auswärts hohe Disziplin, eiskalte Konter und eine perfekte Chancenverwertung, um sich die wertvollen 3 Punkte zu sichern.

Die präzisen Treffer der Römer in beiden Halbzeiten

Während der gesamten Partie kontrollierten die Gäste das Spiel und durchbrachen mit geplanten Angriffen die Abwehr der Gastgeber:

  • Provstgaard eröffnet den Torreigen: In der 37. Minute nutzte Lazio-Spieler Provstgaard eine Lücke in der Defensive und traf präzise ins von Vicario gehütete Tor — 0:1;

  • Isaksens Konter: Als die „Alte Dame“ in der zweiten Halbzeit alles nach vorne warf, um auszugleichen, erhöhte Gustav Isaksen in der 66. Minute auf 0:2;

  • Dele-Bashiru setzt den Schlusspunkt: Der eingewechselte Dele-Bashiru machte in der 89. Minute alle Hoffnungen der Turiner zunichte und setzte den Schlusspunkt zum 0:3.

Spielbericht

Serie A. 7. Spieltag

Juventus — Lazio 0:3

18. Oktober, Allianz Stadium.

Tore: Provstgaard (37.), Isaksen (66.), Dele-Bashiru (89.).

Gelbe Karten: Taylor (41.), Zaccagni (48.).

  • Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, McKennie, Sarr (Boga, 87.), Luiz (Conceição, 67.), Çelik (Cambiaso, 74.), González (Zhegrova, 67.), Alaybegović (Woltemade, 46.), Kolo Muani.

  • Lazio: Mandas, Florian, Šutalo, Provstgaard, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor (Dele-Bashiru, 69.), Isaksen (Lazzari, 79.), Noslin (Pinamonti, 69.), Zaccagni (Pedrasa, 86.).

Tabelle: Lazio im Titelrennen, Juventusnur auf Platz 8

Dieser Triumph hat die Spannung in der italienischen Meisterschaft massiv erhöht:

  • Lazio zieht mit dem Meister gleich: Die Schützlinge von Gattuso haben ihr Punktekonto auf 19 Zähler aufgestockt, sind nun punktgleich mit Tabellenführer Inter und belegen aufgrund der Tordifferenz den 2. Platz;

  • Juventus verliert den Anschluss: Der Turiner Traditionsverein hat wichtige Punkte verloren, bleibt bei 11 Punkten stehen und rutscht auf den 8. Tabellenplatz ab.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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