Serie-A-Sensation: Lazio demütigt Juventus auswärts und schließt zu Inter auf

Das Spitzenspiel des 7. Spieltags der italienischen Serie A endete für die Fans im Allianz Stadium in Turin mit einem unerwarteten Schock. Im Heimspiel gegen den römischen Lazio musste sich der Juventus Klub mit einer deutlichen 3-Tore-Niederlage geschlagen geben und verlor mit 0:3.

Die Römer unter der Leitung von Gennaro Gattuso zeigten auswärts hohe Disziplin, eiskalte Konter und eine perfekte Chancenverwertung, um sich die wertvollen 3 Punkte zu sichern.

Die präzisen Treffer der Römer in beiden Halbzeiten

Während der gesamten Partie kontrollierten die Gäste das Spiel und durchbrachen mit geplanten Angriffen die Abwehr der Gastgeber:

Provstgaard eröffnet den Torreigen: In der 37. Minute nutzte Lazio-Spieler Provstgaard eine Lücke in der Defensive und traf präzise ins von Vicario gehütete Tor — 0:1;

Isaksens Konter: Als die „Alte Dame“ in der zweiten Halbzeit alles nach vorne warf, um auszugleichen, erhöhte Gustav Isaksen in der 66. Minute auf 0:2;

Dele-Bashiru setzt den Schlusspunkt: Der eingewechselte Dele-Bashiru machte in der 89. Minute alle Hoffnungen der Turiner zunichte und setzte den Schlusspunkt zum 0:3.

Spielbericht

Serie A. 7. Spieltag

Juventus — Lazio 0:3

18. Oktober, Allianz Stadium.

Tore: Provstgaard (37.), Isaksen (66.), Dele-Bashiru (89.).

Gelbe Karten: Taylor (41.), Zaccagni (48.).

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, McKennie, Sarr (Boga, 87.), Luiz (Conceição, 67.), Çelik (Cambiaso, 74.), González (Zhegrova, 67.), Alaybegović (Woltemade, 46.), Kolo Muani.

Lazio: Mandas, Florian, Šutalo, Provstgaard, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor (Dele-Bashiru, 69.), Isaksen (Lazzari, 79.), Noslin (Pinamonti, 69.), Zaccagni (Pedrasa, 86.).

Tabelle: Lazio im Titelrennen, Juventusnur auf Platz 8

Dieser Triumph hat die Spannung in der italienischen Meisterschaft massiv erhöht: