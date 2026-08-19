Massimo Mauro: Wenn Douglas Luiz mehr laufen würde, wäre er ideal für Juventus

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Massimo Mauro: Wenn Douglas Luiz mehr laufen würde, wäre er ideal für Juventus

Der ehemalige italienische Fußballspieler und renommierte Experte Massimo Mauro Gazzetta dello Sport in einem Interview mit der Zeitung Juventus äußerte sich zur Transferkampagne des Klubs und zur Situation im Kader. Er betonte, dass der Kader des Turiner Klubs inzwischen nahezu vollständig zusammengestellt sei und jede Mannschaftsreihe durch zuverlässige Ersatzspieler verstärkt wurde. Goal.com berichtet .

In seiner Analyse bewertete Mauro die Sommertransfers der Mannschaft positiv und ging besonders auf die Möglichkeiten der Kaderspieler ein. Seiner Ansicht nach hätte ein weiterer erfahrener und zuverlässiger defensiver Mittelfeldspieler den Kader perfekt gemacht, doch auch die vorhandenen Ressourcen reichen für große Ziele aus.

Douglas Luiz’ Stärken und Verbesserungspotenzial

Der Experte lobte das technische Potenzial des Mittelfeldspielers Douglas Luiz, äußerte jedoch auch einige kritische Anmerkungen zu dessen Spiel. Gazzetta dello Sport zufolge verfügt der Brasilianer über die Fähigkeit, nahezu fehlerfreie Pässe zu spielen. Seine Beweglichkeit und Aktivität auf dem Spielfeld entsprechen jedoch nicht dem geforderten Niveau.

„Douglas Luiz ist technisch ein sehr starker Spieler und spielt nahezu fehlerfreie Pässe. Wenn er etwas mehr laufen und sich dynamischer bewegen würde, wäre er der ideale Fußballer für den vom Trainer geforderten Stil“, sagte Mauro. Zudem ergänzte er, dass sich der Spieler nicht auf schöne Pässe beschränken dürfe, sondern auf dem Platz entschlossener auftreten und seine Führungsqualitäten zeigen müsse.

Konkurrenz im Kader und Zukunftspläne

Bei der Konkurrenz im Tor und auf anderen Positionen betonte der Experte, dass diese Situation den Neuzugängen nur zugutekommen könne. Der Konkurrenzkampf zwischen Mattia Perin und den anderen Torhütern wird dazu beitragen, das allgemeine Fitness- und Leistungsniveau der Mannschaft konstant zu halten.

Massimo Mauro zufolge sollte kein Spieler im Kader glauben, sein Platz sei garantiert. Juventus Nur Kenan Yildiz kann sich seines Platzes in der Startelf vollkommen sicher sein, während alle anderen Spieler in jeder Trainingseinheit um ihre Position kämpfen müssen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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