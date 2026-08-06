Douglas Luiz lehnt Evertons Angebot ab und entscheidet sich, bei Juventus zu bleiben

Der Mittelfeldspieler von Juventus, Douglas Luiz, hat sich gegen eine Fortsetzung seiner Karriere in der englischen Premier League entschieden. Wie Gazzetta.it berichtet, wies der Brasilianer Evertons ernsthaftes Interesse entschieden zurück und erklärte, dass er Italien derzeit nicht verlassen wolle. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die erste Saison des Spielers bei Juventus verlief offenbar unter den Erwartungen, zudem spielte er später auch auf Leihbasis. Dennoch erlebt der ehemalige Aston-Villa-Spieler derzeit in Turin eine Art Neuanfang und ist zunehmend davon überzeugt, dass ein Verbleib die richtige Entscheidung wäre, um seine Karriere wiederzubeleben.

Luciano Spallettis Vertrauen und Veränderungen auf dem Platz

Cheftrainer Luciano Spalletti hatte großen Anteil an dieser Entscheidung. Bereits in den ersten Tagen der Saisonvorbereitung schenkte der Coach dem Spieler sein Vertrauen, setzte ihn regelmäßig in den sommerlichen Testspielen ein und machte ihn zu einem wichtigen Bestandteil des Projekts für die neue Saison.

Douglas Luiz begann alle Testspiele im Sommer in der Startelf und bildete mit Manuel Locatelli ein stabiles Duo im zentralen Mittelfeld. Obwohl Spalletti in den ersten Partien eine höhere Intensität von ihm verlangte, steigerte der Mittelfeldspieler seine Leistung auf dem Platz und zeigte nach und nach, warum Juventus im Sommer 2024 rund 50 Millionen Euro für ihn ausgegeben hatte.

Interesse englischer Klubs und Zukunftspläne

Insbesondere seine überzeugende Leistung gegen Chelsea stellte den Ruf des Spielers auf dem englischen Markt wieder her. Das Interesse von Klubs aus der Premier League bleibt groß, und Everton war eines der jüngsten Teams, die aktiv wurden.

Trotz der Angebote englischer Klubs hat Douglas Luiz derzeit jedoch den Verbleib bei Juventus zur obersten Priorität gemacht. Der Mittelfeldspieler will die Schwierigkeiten der vergangenen Saison hinter sich lassen, mehr Spielpraxis sammeln und die Investition der Bianconeri in ihn rechtfertigen.

Auch Spalletti beobachtet den Spieler aufmerksam. Der Trainer ist fest davon überzeugt, dass Luiz bei einem passenden Einsatz zu einem äußerst wertvollen Spieler im System der Mannschaft werden kann. Deshalb bleibt der Brasilianer ein zentraler Bestandteil der Juventus-Pläne und will den Sommer zu einem Wendepunkt in seiner Karriere machen.