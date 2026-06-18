Waymo ruft fast 4.000 Robotaxis zurück: Autopilot erkennt Baustellen nicht

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Waymo ruft fast 4.000 Robotaxis zurück: Autopilot erkennt Baustellen nicht

Waymo, ein Tochterunternehmen von Alphabet, hat den Rückruf von fast 4.000 seiner fahrerlosen Autos aufgrund von Softwarefehlern angekündigt. Diese Entscheidung erfolgte, nachdem Fälle von gefährlichen Manövern der Robotaxis in Bau- und Reparaturzonen auf Autobahnen festgestellt wurden. Der Betrieb aller Waymo-Fahrzeuge auf Hochgeschwindigkeitsstrecken ist derzeit vorübergehend eingeschränkt. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben der US-amerikanischen National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sind Robotaxis in mindestens 13 Fällen in für den Verkehr gesperrte Baustellenbereiche eingefahren. Sechs dieser Vorfälle ereigneten sich im April in Phoenix, Arizona, sieben weitere im Mai in San Francisco, Kalifornien. Laut TechCrunch arbeitet das Unternehmen an der Behebung dieses Problems.

Sicherheitsprobleme und Systemfehler

Waymo-Spezialisten stellten fest, dass die Fahrzeugsoftware Warnschilder und Baustellen am Straßenrand übersah, da sie sich zu stark auf das Ausweichen vor anderen Gefahren auf der Autobahn konzentrierte. In einigen Fällen fuhren die Robotaxis trotz Sperrschildern direkt in die Reparaturzonen.

Es ist anzumerken, dass dies nicht das erste Problem von Waymo in diesem Jahr ist. Zuvor hatte das Unternehmen seine Fahrzeuge aus folgenden Gründen zurückgerufen:

  • Fehlerhaftes Manövrieren auf überfluteten Straßen;
  • Verstöße gegen die Verkehrsregeln im Umfeld von Schulbussen;
  • Kollisionen mit Kabelbindern und Telefonmasten bei niedriger Geschwindigkeit;
  • Missverständnisse im Zusammenhang mit Pfirsich-Lastwagen.

Unternehmensvertreter bezeichnen diesen Rückruf als "freiwillige und präventive Maßnahme". Während der Autobahnbetrieb eingestellt wurde, setzen die Robotaxis ihren Dienst in normalen Stadtstraßen fort. Nur bei starkem Regen oder Hochwassergefahr kann der Service vorübergehend unterbrochen werden.

Expansion und Zukunftspläne

Die Waymo-Software wird derzeit von der NHTSA und dem National Transportation Safety Board streng geprüft. Ein Vorfall im Januar, bei dem ein Robotaxi ein Kind in der Nähe einer Schule erfasste, war ein Hauptgrund für diese Untersuchungen. Dennoch betont Alphabet, dass seine autonome Fahrtechnologie 13-mal sicherer sei als menschliche Fahrer und Unfälle mit schweren Verletzungen erheblich reduziere.

Waymo plante, seinen Betrieb in diesem Jahr auf mehr als 20 Städte weltweit auszuweiten, darunter London und Tokio. Die jüngsten Probleme auf Autobahnen zeigen jedoch, dass autonome Systeme noch nicht vollständig an komplexe Straßenbedingungen angepasst sind. Für Regionen mit einer sich schnell entwickelnden Straßeninfrastruktur, wie Usbekistan, wird die Einführung solcher Technologien künftig eine Überprüfung der Sicherheitsstandards erfordern.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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