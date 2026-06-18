Apple warnt Kunden vor möglichen Preiserhöhungen

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Apple warnt Kunden vor möglichen Preiserhöhungen

Apple gab bekannt, dass das Unternehmen gezwungen sein könnte, die Preise für seine Produkte zu erhöhen, um den starken Anstieg der Kosten für Speicherchips und RAM auszugleichen. Dies erklärte CEO Tim Cook in einem Interview mit dem Wall Street Journal (WSJ).

„Leider sind Preiserhöhungen unvermeidlich. Wir unternehmen alle möglichen Maßnahmen, um den Anstieg unserer erheblichen Kosten zu mildern und versuchen, unsere Kunden vor diesen Preiserhöhungen zu schützen, aber die Situation hat ihre Stabilität verloren“, sagte er.

Gleichzeitig machte der Unternehmenschef keine genauen Angaben dazu, welche Produkte von den künftigen Preiserhöhungen betroffen sein werden und wann diese umgesetzt werden.

Cook betonte, dass der starke Anstieg der Preise für Speichergeräte, insbesondere DRAM (dynamischer RAM), das auch für AI-Server verwendet wird, ein ernsthaftes Problem für Apple bleibt.

„Während die Verbraucher mehr Geräte wollen, sinkt das Angebot, und die Speicherhersteller wälzen die höheren Preise auf die Verbraucher ab. Es ist für uns sehr wichtig, dass die Speicherpreise und das Angebot auf ein stabiles Niveau zurückkehren“, so der Apple-Chef.

Zur Information: Am 8. Juni dieses Jahres stellte das Unternehmen das Betriebssystem iOS 27 vor, das über einen aktualisierten, intelligenteren und überarbeiteten Siri AI-Assistenten verfügt.

Das iOS 27 Update wird für das iPhone 11 und spätere Modelle sowie für andere Apple-Geräte verfügbar sein. Das neue Siri wird auf dem iPhone 16 und neueren Modellen, dem iPhone 15 Pro, dem iPad mini mit A17 Pro Chip, dem iPad mit M1 und höheren Chips sowie auf Mac-Geräten funktionieren.

Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering bei Apple, bemerkte, dass einige Unternehmen im Bereich der AI mehr auf ein „technologisches Rennen“ als auf menschliche Bedürfnisse setzen.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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