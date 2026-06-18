Startup Pixi führt interaktive AR-Charaktere für iMessage ein

In der Welt der digitalen Kommunikation geht die Ära von Stickern, GIFs und einfachen Emojis zu Ende. Das Startup Pixi hat eine neue iOS-App für iMessage-Nutzer auf den Markt gebracht, die Nachrichten in ein interaktives Augmented Reality (AR)-Erlebnis verwandelt. Mit dieser Technologie können Nutzer nicht nur Text, sondern KI-gestützte virtuelle Charaktere versenden, die über die iPhone-Kamera zum Leben erweckt werden. Dies berichtete Techcrunch.com Nachricht gibt.

Der Hauptunterschied der Pixi-App besteht darin, dass die AR-Charaktere nicht nur statische Bilder sind, sondern digitale Wesen, die ihre Umgebung wahrnehmen und in Echtzeit reagieren können. Beispielsweise reagiert eine virtuelle Katze, wenn ein echter Hund im Raum erscheint. Laut TechCrunch werden alle visuellen und akustischen Prozesse direkt auf dem Gerät verarbeitet, um die Privatsphäre der Nutzer zu gewährleisten.

Fusion von AI und AR

Projektgründer Mark Drummond, ein ehemaliger Mitarbeiter von Apple und DreamWorks Animation, betonte, dass die App entwickelt wurde, um ein Gefühl von lebendiger Präsenz und Aufrichtigkeit in digitale Gespräche zu bringen. Anstelle eines einfachen Geburtstagsgrußes kann ein Nutzer einen virtuellen Charakter als interaktives Geschenk senden. Dies ermöglicht eine einzigartige emotionale Verbindung, selbst über Distanzen hinweg.

In der demonstrierten Version der App wurde gezeigt, dass eine virtuelle Katze ihr Verhalten basierend auf den Gesichtsausdrücken des Nutzers ändern kann. Wenn der Nutzer lächelt, bemerkt der Charakter dies und beendet seinen Auftritt. Derzeit stehen den Nutzern folgende Optionen zur Verfügung:

Roboter- und Katzencharaktere, die auf Stimme und Bewegung reagieren;

Ein interaktiver Briefumschlag-Charakter, der den Nutzer verfolgt;

Spiele wie "Tic-Tac-Toe" und "Whack-a-Mole", die in einer AR-Umgebung gespielt werden.

Zukunftspläne und Markenpartnerschaften

Das Pixi-Team plant, die Anzahl der Charaktere in Zukunft drastisch zu erhöhen. Ziel ist es, eine offene Plattform zu schaffen, auf der große Studios, Marken und unabhängige Kreative ihre eigenen Charaktere platzieren können. Diese Methode soll als Marketinginstrument für neue Filmpremieren oder Produktvorstellungen genutzt werden. Beispielsweise könnte die Marke M&Ms ihre neue Geschmacksrichtung über solche interaktiven Charaktere bewerben.

Zudem arbeitet das Startup daran, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen persönlichen virtuellen Charaktere zu erstellen. Laut Mark Drummond wird diese Technologie zu einer neuen Form der Kommunikation, die elektronische Grußkarten der alten Generation ersetzt und die Möglichkeiten des iPhone voll ausschöpft. Die App ist derzeit im App Store zum Download verfügbar.