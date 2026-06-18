Honor stellt Honor 600 Smart Smartphone mit Rekord-Akku vor

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Honor stellt Honor 600 Smart Smartphone mit Rekord-Akku vor

Der chinesische Technologiegigant Honor hat seine internationale Modellreihe um das neue Honor 600 Smart Smartphone erweitert. Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist seine beispiellose Akkukapazität und ein hohes Schutzniveau. Das neue Modell gilt als das Smartphone mit der größten Energiequelle im globalen Sortiment der Marke. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Honor 600 Smart Modell ist mit einem riesigen Akku mit einer Kapazität von 7700 mAh ausgestattet. Nach Angaben des Herstellers ermöglicht diese Kapazität 28 Stunden kontinuierliche Videowiedergabe oder bis zu 93 Stunden autonome Laufzeit in verschiedenen Szenarien. Zudem unterstützt das Smartphone eine 45 W Schnellladetechnologie, die das große Batterievolumen in kurzer Zeit auflädt.

Robustes Gehäuse und hoher Schutzgrad

Das Smartphone besticht nicht nur durch seinen Akku, sondern auch durch seine Robustheit. Honor-Ingenieure haben das Gehäuse so konzipiert, dass es Stürzen aus einer Höhe von 2,5 Metern auf eine harte Oberfläche standhält. Darüber hinaus ist es nach dem IP68-Standard staub- und wassergeschützt und kann 30 Minuten lang in einer Wassertiefe von 1,5 Metern verbleiben.

Technisch gehört das Honor 600 Smart zur Mittelklasse. Es ist mit einem 6,87-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 1592 x 720 Pixeln ausgestattet. Im Inneren befindet sich der Snapdragon 4 Gen 4 Chipsatz, der 5G-Netzwerke unterstützt, sodass Nutzer moderne Verbindungsgeschwindigkeiten voll ausschöpfen können.

Beim Speicher verfügt das Smartphone über 4 GB RAM (erweiterbar durch RAM Turbo Technologie) und 128 GB internen Speicher. Laut ixbt.com besteht die Hauptkamera aus einem 50-Megapixel-Sensor, detaillierte Informationen zu weiteren Modulen wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben.

KI und Multimedia-Funktionen

Im Einklang mit modernen Trends verfügt das Honor 600 Smart über eine spezielle Taste am Gehäuse für den schnellen Aufruf von KI-Funktionen (AI). Zudem ist das Gerät mit Stereolautsprechern ausgestattet, deren Lautstärke über einen speziellen Modus um bis zu 400 Prozent gesteigert werden kann. Diese Funktion ist besonders nützlich beim Ansehen von Videos oder Hören von Musik in einer lärmintensiven Umgebung.

Das neue Modell ist auf der offiziellen Honor France Website mit dem Status „demnächst verfügbar“ erschienen. Das Smartphone wird in den Farben Schwarz und Silber angeboten. Obwohl der offizielle Preis noch nicht bekannt ist, wird erwartet, dass es in Märkten wie Usbekistan, in denen mobile Konnektivität und Autonomie wichtig sind, auf großes Interesse stoßen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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