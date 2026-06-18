Russland schließt Tests für erste Hochgeschwindigkeitsstrecke ab

·29·Technologie
Russland schließt Tests für erste Hochgeschwindigkeitsstrecke ab

Die Russischen Eisenbahnen (RJD) haben die Tests des Oberleitungsnetzes für die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke (VSM) des Landes, die Moskau und Sankt Petersburg verbindet, erfolgreich abgeschlossen. Diese technologische Phase ist entscheidend, um Geschwindigkeiten von bis zu 400 km/h zu ermöglichen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Vertreter des Holdings gaben bekannt, dass alle Komponenten des Oberleitungsnetzes vom Typ KS-400 vollständig den technischen Vorgaben und Sicherheitsanforderungen entsprechen. Laut ixbt.com wurde auf Basis der Testergebnisse die endgültige Entscheidung für den Serienstart dieser Komponenten getroffen.

Lokale Technologien und komplexe Tests

Die praktischen Arbeiten an diesem Projekt begannen vor fast einem Jahr, im August 2024. Die Tests wurden auf einem speziellen Versuchsabschnitt von 800 Metern Länge durchgeführt. Experten prüften genau die Kompatibilität aller Netzelemente, die Drahtspannung und die Beständigkeit bei extremen Geschwindigkeiten.

Zudem wurden die stationären Diagnosegeräte des Systems getestet. Am Versuchsstand wurden 32 spezielle Sensoren installiert, die verschiedene Zustände des Oberleitungsnetzes in Echtzeit erfassten. Solche hochtechnologischen Lösungen werden künftig die Sicherheit des Zugverkehrs gewährleisten.

Auch der Projektumfang und die Produktionskette sind bemerkenswert. Nach Angaben der RJD waren fast 80 Unternehmen an der Herstellung der Komponenten des Oberleitungsnetzes beteiligt. Insgesamt wurden mehr als 800 verschiedene Teile und technische Lösungen entwickelt.

Reisezeit wird halbiert

Der Bau der ersten Hochgeschwindigkeitsstrecke in Russland soll bis 2028 vollständig abgeschlossen sein. Mit einer Gesamtlänge von 679 Kilometern wird diese Strecke die Transportverbindung zwischen Moskau und Sankt Petersburg auf eine völlig neue Stufe heben.

Während die Strecke zwischen den beiden Städten derzeit mit Schnellzügen etwa vier Stunden dauert, können Passagiere nach der Inbetriebnahme der neuen Strecke ihr Ziel in etwas mehr als 2 Stunden erreichen. Dies stärkt die interregionalen Wirtschaftsbeziehungen und schafft eine echte Alternative zum Flug- und Straßenverkehr.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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