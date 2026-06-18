Ein bedeutender Schritt wird in der russischen Luftfahrtindustrie unternommen: Das Ural-Werk für Zivilluftfahrt (UZGA) bereitet sich darauf vor, sein neues UTS-800 Trainingsflugzeug zum ersten Mal mit einem einheimischen Triebwerk in die Luft zu heben. Dieses Projekt ist eine strategische Phase auf dem Weg zur vollständigen Lokalisierung des Erstausbildungs- und Selektionssystems für Piloten der russischen Militär- und Zivilluftfahrt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Ekaterina Zgirovskaya, eine offizielle Vertreterin von UZGA, teilte auf einer Messe in Minsk mit, dass der Prototyp, der mit dem Turboprop-Triebwerk VK-800SP ausgestattet ist, die letzte Phase der Tests erreicht hat. Zuvor wurde das Flugzeug mit Triebwerken der US-Firma General Electric getestet, doch die Serienproduktion wird vollständig auf russischen Technologien basieren.

Technische Tests und Sicherheitsmaßnahmen

Kürzlich wurden am Produktionsstandort in Jekaterinburg die Bodenfrequenztests des UTS-800 Flugzeugs erfolgreich abgeschlossen. Laut ixbt.com ist dieser Prozess von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung der Flugsicherheit des Flugzeugs. Während der Frequenztests wurden die Resonanzfrequenzen des Rumpfes und die dynamischen Eigenschaften des Steuerungssystems ermittelt.

Experten beabsichtigen, mit diesen Tests gefährliche Vibrationen zu eliminieren, die während des Fluges auftreten könnten. Solche Prüfungen sind notwendig, um die Festigkeit der Konstruktion und die vollständige Erfüllung der Flugsicherheitsanforderungen zu bestätigen. Das Bestehen dieser Phase garantiert die stabile Bewegung des Flugzeugs in der Luft.

Funktionsweise der Bordsysteme

Im Rahmen der Bodentests wurden nicht nur das Triebwerk, sondern alle lebenswichtigen Systeme des Flugzeugs überprüft. Insbesondere die Stromversorgung, die Hydraulik, das Fahrwerk und die radioelektronischen Geräte wurden in verschiedenen Betriebsmodi getestet. Besonderes Augenmerk wurde auf das proportionale Zusammenwirken dieser Systeme bei verschiedenen Leistungsstufen des Antriebs (Triebwerk) gelegt.

Die Hauptmerkmale des UTS-800 Flugzeugs sind:

Bestimmt für die Erstausbildung und Selektion von Piloten;

Das erste in Russland produzierte Turboprop-Schulflugzeug;

Ausgestattet mit moderner digitaler Bordausrüstung;

Niedrige Betriebskosten und hohe Zuverlässigkeit.

Es ist anzumerken, dass nicht nur der russische Binnenmarkt, sondern auch ausländische Kunden großes Interesse an diesem neuen Modell zeigen. Das UTS-800, von dem erwartet wird, dass es im Segment der Trainingsflugzeuge wettbewerbsfähig ist, könnte in naher Zukunft in den Arsenalen von Flugschulen vieler Länder Platz finden. Derzeit führen Spezialisten die letzten Abstimmungen durch, um das Datum des Erstflugs festzulegen.