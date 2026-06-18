Offiziell: Vorbestelldatum für GTA 6 bekannt gegeben

Der Moment, auf den Gamer weltweit lange gewartet haben, rückt näher: Rockstar Games hat offiziell das Vorbestelldatum für Grand Theft Auto VI (GTA 6) bekannt gegeben. Es wurde mitgeteilt, dass Fans das neue Projekt ab dem 25. Juni dieses Jahres vorbestellen können. Diese Nachricht ist eines der größten Ereignisse in der Spieleindustrie und soll jahrelange Erwartungen beenden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Gleichzeitig mit der Ankündigung präsentierten die Entwickler auch offizielle Artworks und das Cover-Design von GTA 6. Laut ixbt.com können Nutzer das Spiel über digitale Stores sowie einige offizielle Einzelhandelsketten reservieren. Bisher hält Rockstar Games den genauen Preis des Spiels geheim, Analysten vermuten jedoch, dass der Preis über dem Standard moderner AAA-Projekte liegen wird.

Plattformen und Einschränkungen

Informationen zu den technischen Aspekten des Spiels und den unterstützten Geräten waren für viele ein Thema. Auf der offiziellen Seite wird angegeben, dass GTA 6 derzeit nur für PlayStation 5 und Xbox Series X|S Konsolen bestätigt ist. Leider gibt es für PC-Nutzer vorerst keine guten Nachrichten — Computer sind in der Plattformliste nicht aufgeführt.

Auch für usbekische Gamer ist diese Nachricht von großer Bedeutung. In Anbetracht der wachsenden Popularität von PlayStation- und Xbox-Konsolen in unserem Land wird der Prozess ab dem 25. Juni im Mittelpunkt der lokalen Gaming-Enthusiasten stehen. Die Verzögerung der PC-Version könnte jedoch viele usbekische Nutzer dazu bewegen, Konsolen der nächsten Generation zu kaufen.

Release-Datum und Verzögerungen

Es ist zudem anzumerken, dass der offizielle Release von Grand Theft Auto VI für den 19. November 2026 geplant ist. Zuvor hatte Rockstar Games den Veröffentlichungstermin bereits mehrfach verschoben. Während erste Pläne einen früheren Termin vorsahnen, wurde das endgültige Datum aufgrund des Projektumfangs und hoher Qualitätsanforderungen auf Ende 2026 festgelegt.

Die Handlung des neuen Teils wird voraussichtlich in einer modernen Interpretation von Vice City spielen. Es wird erwartet, dass GTA 6 neue Standards in Bezug auf Grafik und AI-Möglichkeiten setzen wird und zweifellos zum wichtigsten Medienprodukt des Jahrzehnts wird. Nun können Fans den 25. Juni erwarten, um ihre Exemplare als Erste zu reservieren.