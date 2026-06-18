Der deutsche Technologiegigant Bosch hat zugestimmt, eine Geldstrafe in Höhe von 36 Millionen Dollar zu zahlen, da er gegen die von den USA verhängten Exportbeschränkungen gegenüber Huawei verstoßen hat. Diese Entscheidung bestätigt erneut, dass die von der US-Administration gegen chinesische Technologieunternehmen angewandten Sanktionen nicht nur Partner innerhalb der USA, sondern auch internationale Partner strikt betreffen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet sagt.

Nach Angaben des US Bureau of Industry and Security (BIS) und des Justizministeriums lieferte Bosch im Zeitraum von 2020 bis 2024 Produkte und Software im Wert von über 72 Millionen Dollar an Huawei. Laut Tom’s Hardware handelt es sich dabei um in der Automobilindustrie weit verbreitete MEMS-Sensoren und spezielle digitale Lösungen.

US-Beamte betonten, dass für den Verkauf dieser Produkte an Unternehmen auf der "Entity List" wie Huawei eine spezielle Exportlizenz erforderlich war, da sie auf in den USA entwickelten Technologien, Software oder geistigem Eigentum basieren. Diese Regeln gelten nicht nur für US-Unternehmen, sondern gleichermaßen für alle deren ausländischen Tochtergesellschaften.

Fehler und Ergebnisse der Zusammenarbeit

Die Bosch-Geschäftsführung erklärte, dass diese Verstöße nicht vorsätzlich waren, sondern aufgrund von Nachlässigkeit von Standorten außerhalb der USA entstanden sind. Dennoch räumte das Unternehmen sein Verschulden ein und kooperierte aktiv mit der US-Regierung während des Ermittlungsverfahrens. Aufgrund dieses Faktors entschied das US-Justizministerium, kein Strafverfahren gegen den deutschen Konzern einzuleiten.

Bei der Festlegung der Strafhöhe wurde berücksichtigt, dass Bosch die Behörden selbst über diese Fehler informierte und versprach, die internen Kontrollen zu verstärken. Zusätzlich zur Gesamtstrafe von 36 Millionen Dollar stimmte das Unternehmen zu, den Nettogewinn aus den Geschäften mit Huawei zu verzichten. Dieser Gewinn wurde zunächst auf 11,5 Millionen Dollar geschätzt, letztendlich wurde jedoch ein Teil davon abgezogen, sodass Bosch 3,6 Millionen Dollar zahlt.

US-Beamte wiesen darauf hin, dass Bosch mehrere Gelegenheiten hatte, die Einhaltung der Exportkontrollanforderungen sicherzustellen, dies jedoch Mängel im internen Auditsystem verhinderten. Der deutsche Gigant erklärte nun, dass er die internen Mechanismen zur Überwachung internationaler Handelsbeschränkungen grundlegend reformieren wird, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.

Dieser Fall ist auch ein wichtiges Signal für Länder, die in den globalen Technologiemarkt integriert sind, wie etwa Usbekistan. Viele Komponenten im modernen Automobil- und Elektroniksektor basieren auf US-Technologien, was von lokalen Herstellern und Lieferanten eine sehr vorsichtige Herangehensweise an internationale Sanktionsregime erfordert.