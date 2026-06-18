MapTap: Das neue intellektuelle Geografie-Spiel, das Wordle ersetzt

Während das weltberühmte Spiel Wordle sein fünftes Jubiläum feiert, merken viele Nutzer an, dass sie die täglichen Worträtsel allmählich langweilen. Derzeit gewinnt unter Liebhabern intellektueller Spiele ein neues geografisches Projekt namens MapTap an Popularität. Dieses Spiel testet nicht nur das Wissen, sondern ermöglicht es den Nutzern auch, die Weltkarte visuell zu erkunden. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt an.

MapTap ist als Webbrowser- und mobile App verfügbar und stellt den Nutzern täglich fünf geografische Fragen. Die Hauptbedingung des Spiels besteht darin, eine angegebene Stadt, eine historische Stätte oder eine Insel auf der Weltkarte genau zu finden und zu markieren. Für jeden Versuch werden je nach Genauigkeit der Entfernung 0 bis 100 Punkte vergeben. Der Schwierigkeitsgrad der Fragen steigert sich von einfach zu komplex: Während die erste Frage eine große Metropole wie London sein kann, könnte die letzte ein kleiner Inselstaat im Pazifischen Ozean sein.

Spielmechanik und Besonderheiten

Das Punktesystem in MapTap ist einzigartig strukturiert. Die bei den letzten, schwierigsten Fragen gesammelten Punkte werden verdoppelt oder verdreifacht, was eine Bewertung des Gesamtergebnisses in einem 1000-Punkte-System ermöglicht. Laut The Verge gilt eine Punktzahl über 900 als hervorragendes Ergebnis. Wie bei Wordle gibt es auch hier die Funktion, die Ergebnisse mit Freunden in sozialen Netzwerken und Messenger-Gruppen zu teilen.

Der Unterschied dieses Projekts zu anderen Geografie-Spielen (wie Worldle oder Globle) besteht darin, dass der Nutzer nicht in einer Sackgasse landet. Selbst wenn Sie den Namen des Landes nicht kennen, können Sie einen ungefähren Punkt auf der Karte markieren, aus Ihrem Fehler lernen und die Entfernung sehen. Dies verwandelt den Spielprozess in ein spannendes Abenteuer statt einer langweiligen Suche.

Bildungsbedeutung und interessante Fakten

MapTap ist nicht nur ein Zeitvertreib, sondern auch eine starke Bildungsplattform. Am Ende jedes Spiels erhält der Nutzer kurze, aber gehaltvolle Informationen über die gefundenen Orte. Beispielsweise war eines der kürzlich durchgeführten Spiele dem Leben und den Reisen des berühmten Reisenden Ibn Battuta aus dem 14. Jahrhundert gewidmet, bei dem die Nutzer eine virtuelle Reise durch Afrika, Asien und die Iberische Halbinsel unternahmen.

Das Spiel richtet sich nicht nur an Geografie-Experten, sondern auch an allgemeine Interessierte. Obwohl diejenigen, die die Karte gut kennen, einen Vorteil haben, kann jeder durch regelmäßiges Spielen sein Wissen erheblich steigern. Beispielsweise wird das Finden eines exakten Punktes in großen Archipelen wie Indonesien oder das Unterscheiden von Inseln an der italienischen Küste mit der Zeit zu einer Fähigkeit.

Heutzutage ist MapTap auch zu einer großartigen Arena für Teamwettbewerbe geworden. Wettbewerbe unter Freunden darüber, wer den Ort der Schlacht von Midway genauer findet oder wer die entlegensten Winkel der Welt besser kennt, werden immer beliebter. Solche Spiele dienen als eine der effektivsten Methoden, den Horizont mithilfe digitaler Technologien zu erweitern.