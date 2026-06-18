iPhone 18 Pro Preis steigt voraussichtlich stark: Apple-Smartphones könnten 1400 Dollar erreichen

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iPhone 18 Pro Preis steigt voraussichtlich stark: Apple-Smartphones könnten 1400 Dollar erreichen

Es werden erhebliche Änderungen in der Preispolitik der zukünftigen Flaggschiffe von Apple erwartet. Analysten des Wall Street Journal zufolge könnte der Startpreis des iPhone 18 Pro deutlich auf 1400 Dollar steigen. Dies entspricht einer Erhöhung von fast 300 Dollar gegenüber den aktuellen Preisen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Als Hauptgrund für diesen Preisanstieg werden die steigenden Kosten für Komponenten, insbesondere Speichermodule und Kamerasysteme, genannt. Apple-Chef Tim Cook bestätigte kürzlich in einer Erklärung, dass das Unternehmen mit Herausforderungen durch steigende Produktionskosten konfrontiert ist, insbesondere durch die steigenden Preise für Speicherchips.

Warum steigen die Preise?

TechInsights-Analysten und Branchenexperten erklären den Preisanstieg des iPhone 18 Pro mit mehreren technischen Faktoren. Die Hauptgründe sind:

  • Steigende Weltmarktpreise für Speichermodule;
  • Die Komplexität und Kosten der Kamerasysteme der nächsten Generation;
  • Logistikkosten bei der Halbleiterproduktion;
  • Kosten für den Übergang zu neuen technologischen Prozessen (3nm oder kleiner).
Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo prognostizierte ebenfalls, dass die Kameras des iPhone 18 Pro etwa 50 Prozent teurer sein werden als die der Vorgängergeneration. Dies wirkt sich direkt auf den endgültigen Einzelhandelspreis des Geräts aus. Sollten diese Prognosen eintreffen, ist es sehr wahrscheinlich, dass das iPhone 18 Pro Max Modell bei 1500 Dollar beginnt.

Für den Markt in Usbekistan bedeutet diese Nachricht, dass Smartphones noch teurer werden. Derzeit unterscheiden sich die über offizielle und inoffizielle Händler verkauften iPhone-Modelle aufgrund von Zollgebühren und Logistik erheblich von den Preisen in den USA. Wenn der Werkspreis 1400 Dollar beträgt, ist es natürlich, dass diese Zahlen auf dem lokalen Markt noch höher liegen werden.

Zudem weisen Analysten darauf hin, dass Gerüchte über ein völlig neues iPhone Ultra Modell, das von Apple entwickelt wird, immer realistischer werden. Wenn die Pro-Versionen 1400-1500 Dollar kosten, erscheint ein Ultra-Modell für etwa 2000 Dollar nicht mehr wie Fantasie.

Obwohl Apple bisher keine offizielle Stellungnahme zu diesen Preisänderungen abgegeben hat, machen die wirtschaftliche Lage und die Trends auf dem Komponentenmarkt eine Preiserhöhung fast unvermeidlich. Das Unternehmen könnte gezwungen sein, die Kosten an die Verbraucher weiterzugeben, um die Gewinnmargen zu sichern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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