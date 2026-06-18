Endet die Ära der Smartphones: Warum die „Slowtech“-Bewegung weltweit an Popularität gewinnt?

In der modernen Welt sind Smartphones zu einem integralen Bestandteil unseres Lebens geworden, doch ihre endlosen Möglichkeiten erschöpfen die Menschheit. In letzter Zeit formiert sich in der Technologiewelt eine neue Richtung namens „Slowtech“. Diese Bewegung fordert die Nutzer auf, ablenkende Algorithmen aufzugeben und zu einfacheren Geräten mit eingeschränkten Funktionen zurückzukehren. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Kürzlich erschien in der New Yorker U-Bahn ein riesiges Werbeplakat für den iPod Shuffle Player. Der Designer dieses Geräts, Tony Fadell, bekannt als „Vater des iPod“, war über diese Situation ebenfalls überrascht. In einem Interview mit TechCrunch betonte er, dass es sich wie das Betrachten eines Fotos seines eigenen Kindes anfühlte, als er sah, dass sein vor 20 Jahren geschaffenes Produkt heute unter dem Motto „Bildschirmzeit gleich null“ erneut beworben wird.

Heutzutage ermöglichen Dienste wie Apple Music oder Spotify den sofortigen Zugriff auf über 100 Millionen Songs. Diese unendliche Auswahl führt jedoch zu psychischer Erschöpfung bei den Menschen. Laut Joy Howard, Marketingdirektorin bei Back Market, sind die Menschen es leid, jede Minute ihres Lebens zu optimieren, und möchten Technologie nun bewusst nutzen.

Die neue Anziehungskraft alter Technologien

Interessanterweise wird dieser Trend vor allem bei der jüngeren Generation populär, die eine Welt ohne Smartphones nie erlebt hat. Für sie besitzen kabelgebundene Kopfhörer, Retro-Spielkonsolen, CDs und einfache Digitalkameras einen ganz eigenen Zauber. Diese Geräte versuchen nicht, die Aufmerksamkeit des Nutzers zu stehlen; sie verfügen über keine Funktionen zum Hochladen von Bildern in soziale Netzwerke oder zum Belästigen mit Werbenachrichten.

Die Grundidee der „Slowtech“-Bewegung besteht darin, ein gewisses Maß an „Widerständen“ in das Leben zurückzubringen. Während Technologieunternehmen früher versuchten, jede Schwierigkeit zu beseitigen, betrachten Nutzer diese Annehmlichkeiten nun als Faktoren, die ihre persönlichen Grenzen verletzen. Auf einem iPod Player hört man beispielsweise einfach ein Lied, ohne dass Algorithmen einem aufzwingen, was man mögen sollte.

Austin Murray, Leiter von JAMDAT, einem Unternehmen, das vor zwanzig Jahren den Grundstein für die mobile Gaming-Industrie legte, erinnert sich, dass die Menschen damals über die Idee lachten, auf einem Mobiltelefon zu spielen. Heute ist die Situation genau umgekehrt: Die Menschen suchen nach Wegen, sich vom Smartphone-Bildschirm zu lösen.

Auch auf dem Markt in Usbekistan sind erste Anzeichen dieses Trends zu sehen. Unter den Jugendlichen des Landes wächst das Interesse an alten Digitalkameras und Kassettenplayern. Dies ist nicht nur Nostalgie, sondern der Wunsch, dem digitalen Rauschen zu entfliehen und echte Momente zu genießen. „Slowtech“ bedeutet nicht den vollständigen Verzicht auf Technologie, sondern zu verhindern, dass sie die Kontrolle über unser Leben übernimmt.