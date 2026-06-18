Neue Lösung gegen Social-Media-Sucht: Mivo Scrolling App vorgestellt

Heutzutage ist das stundenlange Starren auf den Smartphone-Bildschirm oder "Doomscrolling" (das kontinuierliche Verfolgen negativer Nachrichten) zu einem der ernsthaftesten Probleme der modernen Gesellschaft geworden. Viele Nutzer bemerken nicht, wie die Zeit in sozialen Netzwerken vergeht. Um dieses Problem zu lösen, ist die Mivo Scrolling App mit einem neuartigen Ansatz auf den Markt gekommen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Restriktionsprogrammen konzentriert sie sich nicht auf die Bestrafung des Nutzers, sondern auf die Bildung eines bewussten Umgangs. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut TechCrunch wurde Mivo Scrolling im letzten Monat eingeführt; die App überwacht die Bildschirmzeit des Nutzers und liefert Analysedaten zu täglichen Gewohnheiten. Der Hauptunterschied liegt jedoch in einem Managementstil "ohne Schuldgefühle". Anstatt den Nutzer vollständig von der Technologie zu trennen, schlägt die App vor, die Nutzungszeit im Voraus zu planen.

Philosophie der bewussten Nutzung

Mivo Scrolling ermöglicht es Nutzern, spezifische Zeitfenster für soziale Netzwerke festzulegen. Man kann beispielsweise zweimal täglich eine Stunde einplanen und auswählen, auf welche Apps man zugreifen möchte. Wenn die festgelegte Zeit abläuft, erscheint kein striktes Verbot, sondern ein freundlicher Reminder auf dem Bildschirm. Dieser fragt den Nutzer, warum er gerade in den sozialen Medien ist: aus Langeweile, zur Ablenkung oder einfach zur Entspannung?

Der Entwickler der App, Pranshu Raithatha, erklärt, dass viele Tools Einschränkungen erst auferlegen, wenn die Gewohnheit bereits gefestigt ist. Mivo fügt einen kurzen Moment der Reflexion hinzu, sobald der Nutzer ein soziales Netzwerk öffnet. Dies hilft der Person, sich selbst zu hinterfragen, bevor sie automatisch in den Scrolling-Prozess verfällt.

Technische Funktionen und Monitoring

Die App bietet eine Reihe nützlicher Funktionen zur Verbesserung der digitalen Hygiene:

Erinnerungen an kurze Pausen alle 2, 3 oder 5 Minuten;

Eine Umfrage nach der Nutzung sozialer Netzwerke, ob die verbrachte Zeit nützlich war oder nicht;

Ein Widget auf dem Startbildschirm, das die täglichen Statistiken und die Zeit der nächsten Sitzung anzeigt.

Auch für Nutzer in Usbekistan ist diese App von großer Bedeutung. In Anbetracht der hohen Nutzungsdauer von Plattformen wie Instagram, TikTok und Telegram in unserem Land können Helfer wie Mivo dazu beitragen, einen gesunden digitalen Lebensstil unter Jugendlichen zu fördern.

Derzeit ist die Mivo Scrolling App im App Store kostenlos zum Download verfügbar. Das Programm ist Teil der "Slowtech"-Bewegung und zielt darauf ab, die Beziehung zwischen Mensch und Gadget zu überdenken. Es ist nicht bloß ein Verbot, sondern ein effektives Werkzeug, um die Kontrolle über das eigene Handeln zu erlernen.