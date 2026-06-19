Snap gliedert KI-Abteilung als eigenständiges Unternehmen Dotmo aus

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Snap gliedert KI-Abteilung als eigenständiges Unternehmen Dotmo aus

Snap, der Eigentümer des beliebten Messengers Snapchat, hat angekündigt, seine interne Abteilung für KI-basierte Videotechnologien in eine unabhängige Struktur umzuwandeln. Das neue Unternehmen namens Dotmo wird sich auf die Entwicklung von AI-Modellen spezialisieren, die interaktive Gaming-Erlebnisse schaffen können. Hinter diesem Schritt stehen nicht nur strategische Expansionen, sondern auch die hohen finanziellen Kosten für technologische Spitzenforschung. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut TechCrunch hat Snap eingeräumt, dass die Durchführung solcher Arbeiten mit internen Ressourcen zu teuer geworden ist. Obwohl Dotmo technisch gesehen ein separates Unternehmen ist, wird es enge Verbindungen zu Snapchat beibehalten. Insbesondere wird Snap dem neuen Startup eine Lizenz zur Anpassung seiner Technologien für Gaming- und interaktive Entertainment-Plattformen gewähren.

Finanzstrategie und Personalaustausch

Das Team des neuen Projekts wird hauptsächlich aus aktuellen Snap-Mitarbeitern bestehen. Diese werden ihre Stellen aufgeben, um sich vollständig der Entwicklung von Dotmo zu widmen. Interessanterweise finanziert Snap das neue Unternehmen nicht direkt. Stattdessen tritt der CTO von Snap, Bobby Murphy, als Hauptinvestor auf und hält mit privaten Mitteln einen großen Anteil am Projekt.

Bobby Murphy bleibt in seiner Hauptfunktion und leitet weiterhin die GenAI-Forschung bei Snap. Snap erhält im Gegenzug für Personal und Lizenzen einen erheblichen Anteil an den Dotmo-Aktien. Sollte das neue Startup in Zukunft erfolgreich sein, wird dies voraussichtlich einen großen Gewinn für das Mutterunternehmen bedeuten.

Schritte zur Kostensenkung

Dies ist das zweite große Spin-off von Snap in diesem Jahr. Zuvor hatte das Unternehmen bereits die Abteilung Specs, die intelligente Brillen herstellt, ausgegliedert. Damals löste der hohe Preis von 2.200 Dollar für die Specs-Brillen Besorgnis bei den Investoren aus und führte zu einem Kurssturz der Snap-Aktie.

Vertreter des Unternehmens erklärten, dass sich das Dotmo-Team auf digitale Erlebnisse konzentrieren wird, die nicht zu den Kernprioritäten des Snap-Geschäfts gehören. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass diese Entwicklungen in Zukunft in das Snapchat-Ökosystem integriert werden. Eine solche Spin-off-Strategie bietet Unternehmen folgende Möglichkeiten:

  • Reduzierung der finanziellen Belastung und Optimierung der Kosten;
  • Bessere Sichtbarkeit spezifischer technologischer Assets für Investoren;
  • Gewährung von operativer Flexibilität und Freiheit für das Team;
  • Vereinfachung des Prozesses zur Gewinnung externer Investitionen.
In Anbetracht der Tatsache, dass Snap in diesem Jahr fast 1.000 Mitarbeiter entlassen hat, wird die Ausgliederung des Dotmo-Projekts als Maßnahme gesehen, um die finanzielle Stabilität zu wahren und gleichzeitig nicht auf Innovationen zu verzichten. Dotmo hat nun zudem das Recht, unabhängig externe Investoren zu gewinnen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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