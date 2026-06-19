Plastikprozessoren und Fake-Chips: GeForce RTX 4090 Attrappen tauchen auf dem Markt auf

Während die Nachfrage nach Hochleistungs-Grafikkarten auf dem Weltmarkt steigt, lassen sich Betrüger neue Methoden der Täuschung einfallen. Jüngsten Berichten zufolge sind gefälschte Kopien des GeForce RTX 4090, einem der leistungsstärksten Grafikprozessoren von NVIDIA, in den Verkauf gelangt; sie sehen dem Original täuschend ähnlich, sind im Inneren jedoch völlig funktionslos. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Ein Tech-Blogger auf der chinesischen Plattform Bilibili lieferte detaillierte Informationen zu diesem Vorfall. Demnach kaufte ein Kunde eine GeForce RTX 4090 Grafikkarte unter der Marke ASUS. Das Gehäuse, das Gewicht, die Stromanschlüsse und sogar die Markierungen weckten keinen Verdacht. Nachdem die Grafikkarte jedoch beim Anschluss an den Computer nicht funktionierte, wurde das Kühlsystem geöffnet und die wahre Situation kam ans Licht.

Plastik-Chip und Teile aus dem Jahr 2030

Laut ixbt.com wurde im Inneren der Grafikkarte anstelle eines echten AD102 GPU ein einfaches Stück Kunststoff mit lasergeätzten Markierungen installiert. Interessanterweise machten die Betrüger sogar einen Fehler bei der Kennzeichnung: Das Datum auf dem Gerät gibt an, dass es im Jahr 2030 hergestellt wurde. Dies ist kein einfaches Versehen im Produktionsprozess, sondern ein offener Versuch, Käufer zu täuschen.

Zudem wurde festgestellt, dass die Speicherchips auf der Platine der Grafikkarte entweder funktionslos oder Ausschussware sind. Diese Situation unterscheidet sich stark von früheren Betrugsmaschen. Früher änderten Kriminelle das BIOS alter Grafikkarten, um sie als neue Modelle auszugeben. In diesem Fall besaß der Käufer zumindest ein funktionierendes, wenn auch leistungsschwächeres Gerät. Im aktuellen Fall erhalten Käufer gegen eine hohe Summe Geld lediglich eine Plastikattrappe.

AI und Sicherheitsmaßnahmen

Experten glauben, dass die Zunahme solcher gefälschten Produkte direkt mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (AI) und dem globalen Mangel an NVIDIA-Chips zusammenhängt. Leistungsstarke Geräte wie die GeForce RTX 4090 sind nicht nur für Gamer, sondern auch für Spezialisten, die mit neuronalen Netzen arbeiten, zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden. Die hohe Nachfrage und das begrenzte Angebot schaffen ideale Bedingungen für Betrüger.

Da die Preise für Grafikkarten auch auf dem usbekischen Markt erheblich hoch sind, sind Vorsichtsmaßnahmen für lokale Käufer von großer Bedeutung. Experten empfehlen, verdächtige Online-Shops und extrem niedrige Preise zu meiden und Produkte nur bei offiziellen Händlern oder vertrauenswürdigen Verkäufern mit Garantie zu erwerben.

Zudem sollte die Grafikkarte beim Kauf vor Ort mit spezieller Software (z. B. GPU-Z) überprüft und die Seriennummer des Geräts nach Möglichkeit über die Website des Herstellers verifiziert werden. Andernfalls läuft man Gefahr, Opfer eines teuren „Spielzeugs“ zu werden, das perfekt aussieht, aber innen hohl ist.