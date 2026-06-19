China startet Produktion von hochreinem Silizium-28 für Quantenchips

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China startet Produktion von hochreinem Silizium-28 für Quantenchips

China hat einen bedeutenden Durchbruch in der Technologiewelt erzielt und die industrielle Produktion des Silizium-28-Isotops erfolgreich implementiert, das für Quantenprozessoren von entscheidender Bedeutung ist. Laut Ixbt.com liegt der Reinheitsgrad dieses Materials bei über 99,99 % und dient als Grundlage für zukünftige Quantencomputer. Dieser Erfolg wurde von Spezialisten des Radioisotope Physicochemical Engineering Institute (RIPCENI) innerhalb der China National Nuclear Corporation (CNNC) erzielt. Ixbt.com berichtet .

Die Bedeutung des Silizium-28-Isotops in der Quantencomputer-Technologie ist beispiellos. Die Mischung verschiedener Isotope in gewöhnlichem Silizium verursacht Schwingungen im Atomgitter, was die Stabilität der Qubits (Quantenbits) negativ beeinflusst. Hochreines Silizium-28 reduziert das „Hintergrundrauschen“ drastisch und ermöglicht es, Quantenzustände länger aufrechtzuerhalten. Dies ebnet den Weg für die fehlerfreie Durchführung komplexer Berechnungen.

Ein wichtiger Schritt in Richtung technologischer Unabhängigkeit

Der chinesische Wissenschaftler Yu Dapeng betonte, dass die Verwendung eines so hochreinen Materials eine großflächige Steuerung von Qubits in Quantensystemen ermöglicht. Das bedeutet, dass Wissenschaftler nun Architekturen entwickeln können, die eine sehr große Anzahl von Quantenelementen gleichzeitig steuern, ohne die Stabilität zu verlieren. Dies bedeutet den Übergang von Laborexperimenten zum realen industriellen Engineering.

Das Projekt dient als Fundament nicht nur für die Informationstechnik, sondern auch für andere strategische Sektoren. Laut CNNC wird die Linie stabiler Isotope in der Kernenergie, der Medizin, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Grundlagenforschung der Physik weit verbreitet eingesetzt. Beispielsweise sind diese Isotope in der medizinischen Diagnostik und Strahlentherapie unverzichtbar.

Derzeit hat das RIPCENI-Institut 26 Arten stabiler Isotope von 12 Elementen beherrscht, darunter Molybdän, Tellur, Nickel, Zink und Ytterbium. Die Massenproduktion von Silizium-28 ermöglicht es China, die gesamte Produktionskette für Quantenchips unter eigene Kontrolle zu bringen und die Abhängigkeit von externen Lieferanten zu verringern.

Diese Nachricht stärkt Chinas Position im globalen Technologiewettlauf weiter. Da Quantencomputer Probleme, die für herkömmliche Supercomputer unlösbar sind, in Sekunden lösen können, stellt der Besitz dieser Rohstoffbasis einen strategischen Vorteil dar. China überführt die Quantentechnologien nun aus den Laboren in die Phase der Anwendung in der Realwirtschaft.

ChinaQuantencomputerTechnologieSilizium-28CNNC
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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