Blue Origin erholt sich nach Explosion: New Glenn bereitet Start bis Jahresende vor

Blue Origin, gegründet vom Milliardär Jeff Bezos, hat mit aktiven Arbeiten begonnen, um die Folgen der Explosion der New Glenn-Rakete am 28. Mai zu beseitigen und die Flüge wiederherzustellen. Obwohl der Vorfall im Startkomplex LC-36 am Cape Canaveral eine ernsthafte Prüfung für die Pläne des Unternehmens darstellte, hält die Geschäftsführung an der Absicht fest, die ersten Weltraumflüge bis zum Ende des Jahres durchzuführen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet sagt.

Auf der VivaTech-Konferenz in Paris gaben Jeff Bezos und CEO Dave Limp Details zum Vorfall sowie zukünftige Pläne bekannt. Ihren Worten zufolge verursachte die Explosion schwere Schäden an der Startrampe: Insbesondere stürzte der Blitzschutzmast ein und der Transporter-Erector, der die Rakete in die vertikale Position bringt, wurde vollständig zerstört. Laut ixbt.com sind die Aufräumarbeiten am Unfallort bereits abgeschlossen und der Wiederaufbau hat begonnen.

Trotz des Ausmaßes der Zerstörung betont die Blue Origin-Führung, dass die Situation noch schlimmer hätte sein können. Die wichtigsten Teile der Startrampe, einschließlich der Treibstofftanks und der primären Bodenanlagen, wurden nicht beschädigt. Derzeit sind über 400 spezialisierte Baumaschinen im Einsatz, was auf ein hohes Tempo beim Wiederaufbau hindeutet.

Technische Änderungen und Sicherheitsmaßnahmen

Bisher hat Blue Origin die genauen Ursachen der Explosion nicht bekannt gegeben, doch Experten vermuten Änderungen an der Konstruktion der Rakete und der Bodeninfrastruktur. Laut Dave Limp könnte künftig ein neues Schema für die Platzierung der Rakete auf dem Starttisch angewendet werden. Dies würde das Risiko verringern, bei zukünftigen Unfällen den kostspieligen Transporter-Erector zu verlieren.

Trotz dieses unerfreulichen Vorfalls bleibt das Auftragsbuch des Unternehmens beträchtlich. Blue Origin setzt die Zusammenarbeit mit der NASA im Rahmen des Artemis-Mondprogramms fort und arbeitet an der Entwicklung des Blue Moon-Landers. Zudem testet das Unternehmen weiterhin sein BE-7-Triebwerk. Bei einem kürzlich durchgeführten Test lief dieses Triebwerk 41 Minuten lang ohne Unterbrechung, was einen Rekord für Aggregate dieser Klasse darstellt.

Experten glauben, dass ein erfolgreicher Flug der New Glenn-Rakete es Blue Origin ermöglichen wird, mit Konkurrenten wie SpaceX gleichzuziehen. Diese Schwerlastrakete soll nicht nur kommerzielle Satelliten, sondern auch wichtige Lasten für die Rückkehr der Menschheit zum Mond in den Orbit befördern. Die gesamte globale Raumfahrtindustrie beobachtet nun aufmerksam, ob das Unternehmen den versprochenen Start bis zum Jahresende realisieren kann.