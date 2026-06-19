Der chinesische Technologiegigant Xiaomi hat offiziell die neue TV FX Mini LED 2026 Fernsehlinie für den europäischen Markt vorgestellt. Diese Serie zieht die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten auf sich, da sie hochwertige Bildtechnologie mit einem erschwinglichen Preis kombiniert. Laut ixbt.com sind die neuen Geräte mit Mini LED-Panels ausgestattet, und ihre Preise sind niedriger angesetzt als bei vielen modernen Smartphones. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die neue Linie umfasst Modelle in drei verschiedenen Größen: 43, 55 und 65 Zoll. Die Preispolitik ist sehr wettbewerbsfähig, wobei das kleinste Modell mit 350 Euro, die 55-Zoll-Version mit 500 Euro und die größte 65-Zoll-Variante mit 650 Euro bewertet wird. Es wird erwartet, dass diese Preise neue Standards im Segment der Mini LED-Fernseher setzen.

Technische Daten und Bildqualität

Alle Modelle sind mit Mini LED-Panels mit einer Auflösung von 3840 × 2160 Pixeln (4K) ausgestattet. Die Mini LED- Technologie zeichnet sich durch einen höheren Kontrast und tiefere Schwarztöne im Vergleich zu herkömmlichen LED-Bildschirmen aus. Die Basis-Bildwiederholrate der Geräte beträgt 60 Hz, jedoch kann das System im Full HD-Modus (1920 × 1080) eine Frequenz von 120 Hz unterstützen.

Für Gamer haben Xiaomi-Ingenieure eine spezielle Lösung angeboten: Die Fernseher verfügen über einen HDMI-Eingangsport, der 120 Hz unterstützt. Dies ermöglicht Besitzern von Spielekonsolen ein flüssiges und dynamisches Bild. Zudem basieren die Geräte auf einem Quad-Core Cortex-A55 Prozessor.

Software und intelligente Funktionen

Die TV FX Mini LED 2026 Serie läuft auf der Fire TV Plattform. Dies ermöglicht den Nutzern einen uneingeschränkten Zugriff auf die beliebtesten Streaming-Dienste und Apps. Darüber hinaus besteht über den Xiaomi TV+ Dienst die Möglichkeit, viele kostenlose Fernsehsender zu schauen. Die Speicherkapazitäten des Geräts sind ebenfalls solide: 2 GB RAM und 32 GB interner Speicher sind verbaut.

Zusätzliche Funktionen der Fernseher umfassen:

Dual-Band Wi-Fi und Bluetooth-Modul;

Sprachsteuerungsfunktion über die Fernbedienung;

Modernes Design mit dünnen Rahmen;

Ein erweitertes Set an Anschlüssen für den Anschluss verschiedener externer Geräte.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese neuen Modelle in Kürze über Parallelimporte oder offizielle Distributoren auf den usbekischen Markt kommen werden. Die Kombination aus erschwinglichem Preis und fortschrittlicher Technologie wird dazu beitragen, die Position der Marke Xiaomi auf dem Fernsehmarkt weiter zu stärken.