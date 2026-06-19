Apple-Intel-Partnerschaft: Beginn einer neuen Ära für die US-Tech-Industrie?

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Apple-Intel-Partnerschaft: Beginn einer neuen Ära für die US-Tech-Industrie?

Der gewählte US-Präsident Donald Trump veröffentlichte auf seiner Truth Social-Seite eine überraschende Ankündigung für die Technologiewelt. Seinen Angaben zufolge hat sich Apple bereit erklärt, bei der Herstellung seiner zukünftigen Chips mit Intel zusammenzuarbeiten. Diese Vereinbarung wird als strategischer Schritt zur Wiederbelebung der amerikanischen Halbleiterindustrie gewertet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

In seiner Erklärung betonte Trump besonders die Bedeutung von Intel für die US-Wirtschaft. Seiner Meinung nach seien die Produktionskapazitäten für Halbleiter unter früheren Regierungen nach Taiwan und in andere Länder abgewandert. "Wir entwerfen alles hier, aber wir müssen es genau hier in Amerika herstellen", betonte er. Er gab bekannt, dass der Staat Intel im Gegenzug für eine 10-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen unterstützen werde.

Änderungen in der globalen Lieferkette

Derzeit ist der wichtigste Produktionspartner von Apple der taiwanesische Gigant TSMC. Sollte die Vereinbarung mit Intel offiziell bestätigt werden, würde dies Apple ermöglichen, die Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten zu verringern und die Lieferkette flexibler zu gestalten. Laut ixbt.com hat Apple bereits die notwendigen Tools von Intel erhalten, um die Möglichkeiten des 18A-P Prozessknotens zu bewerten.

Spekulationen zufolge könnten im Rahmen der Partnerschaft einige Versionen der neuen M-Serie Prozessoren, die für 2027 erwartet werden, sowie A22-Chips für iPhone-Smartphones in Intel-Werken gefertigt werden. Zudem plant Apple, die von Intel entwickelte EMIB-Packaging-Technologie in seinen AI-spezialisierten Chips einzusetzen.

NVIDIA und Tesla kooperieren ebenfalls mit Intel

Laut Donald Trump wurde nicht nur Apple, sondern auch andere Tech-Giganten zur Zusammenarbeit mit Intel bewegt. Insbesondere NVIDIA habe zugestimmt, seine High-End-Chips in Intel-Kapazitäten zu fertigen, während Elon Musk vereinbart habe, in Zusammenarbeit mit dem Intel-Engineering-Team die weltweit größte TerraFab-Chipfabrik zu bauen.

Es wird berichtet, dass der Marktwert von Intel infolge dieser Projekte sprunghaft angestiegen ist. Trump betonte, dass der Wert des Unternehmens zum Zeitpunkt des Vorschlags bei etwa 100 Milliarden Dollar lag und nun 600 Milliarden Dollar überschritten habe. Dies bedeutet, dass der Wert des US-Staatsanteils über 60 Milliarden Dollar liegt.

Bisher haben weder Apple noch Intel eine offizielle Erklärung zu dieser Partnerschaft abgegeben. Branchenexperten begegnen diesen Meldungen mit Vorsicht, da die Verlagerung der Produktion von einem Werk in ein anderes ein komplexer technischer Prozess ist, der eine jahrelange Vorbereitung erfordert. Dennoch könnte das Streben der US-Regierung nach Halbleiter-Unabhängigkeit das Kräfteverhältnis auf dem globalen Technologiemarkt grundlegend verändern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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