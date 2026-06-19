Der Luft- und Raumfahrtriese Boeing hat den erfolgreichen Abschluss der Bodentests für das Q4S-Projekt (Quantum 4 Satellite) bekannt gegeben, das Quantenkommunikationssysteme auf eine neue Stufe heben soll. Diese Technologie wird künftig als Grundlage für ein ultra-sicheres globales Quanteninternet und globale Rechennetzwerke dienen. Die Tests bewiesen, dass der Mechanismus des „Quantum Entanglement Swapping“ mit hoher Präzision funktioniert. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Quantenverschränkung ist ein Phänomen, bei dem zwei Photonen unabhängig von der Entfernung untrennbar miteinander verbunden bleiben. Mit zunehmender Distanz schwächt sich diese Verbindung jedoch ab, was den Aufbau eines globalen Netzwerks über terrestrische Glasfaserkabel verhindert. Das von Boeing-Ingenieuren vorgeschlagene Q4S-System zielt darauf ab, genau dieses Problem mithilfe von Satelliten zu lösen. Laut ixbt.com kann das neue Gerät gleichzeitig vier verschränkte Photonen generieren.

Eine neue Ära der Quantentechnologien

Bestehende Quantenkommunikationsprojekte basieren hauptsächlich auf direkten Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Der Ansatz von Boeing ist komplexer: Er ermöglicht die Zusammenführung zweier separater Photonenpaare in ein einziges Netzwerk. Wenn sich diese Technologie im Weltraum bewährt, wird sie die Basis für verteiltes Quantum Computing, unknackbare Kommunikationskanäle und Navigationssysteme der nächsten Generation bilden.

Die Entwicklung solch komplexer Hardware stellte die Ingenieure vor gewaltige Aufgaben. Normalerweise werden Quantenexperimente in Laboren mit sehr großen, empfindlichen und energieintensiven Geräten durchgeführt. Den Boeing-Experten gelang es, das gesamte System so zu miniaturisieren, dass es in die Nutzlast eines Satelliten passt, und es an die extremen Bedingungen im Weltraum anzupassen.

Die Mission 2027 und Zukunftspläne

Jay Lowell, leitender Wissenschaftler bei Boeing Quantum Systems, betonte, dass die schwierigste Phase darin bestand, die Quantenpräzision innerhalb strenger Grenzwerte für Gewicht, Größe und Energieverbrauch beizubehalten. Qualifikationstests zeigten, dass das Q4S-System bereit für die starken Vibrationen und Belastungen beim Start sowie für den langfristigen Betrieb im Orbit ist.

Die Q4S-Mission soll 2027 starten. Der Satellit wird in einen sonnensynchronen Orbit gebracht, was ausreichend Sonnenlicht für eine kontinuierliche Energieversorgung gewährleistet. Wenn diese einjährige Demonstrationsmission erfolgreich verläuft, kommt die Menschheit dem Aufbau einer globalen Quanteninfrastruktur einen Schritt näher.

Für Länder, die eine technologische Entwicklung anstreben, wie etwa Usbekistan, sind solche Neuerungen von strategischer Bedeutung. Es wird erwartet, dass Quantennetzwerke in Zukunft völlig neue Sicherheitsstandards im Bankwesen, in der nationalen Sicherheit und in der wissenschaftlichen Forschung einführen.