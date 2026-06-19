Telegram-Sperre in Indien löst Nachfrageboom bei VPNs und alternativen Messengern aus

Nachdem die indische Regierung den Zugang zum Messenger Telegram im Rahmen des Kampfes gegen Prüfungsbetrug vorübergehend eingeschränkt hat, ist die Nachfrage nach VPN-Diensten und alternativen Kommunikations-Apps im Land auf ein beispielloses Niveau gestiegen. Daten des Analyseunternehmens Appfigures zufolge wurde am Tag der Bekanntgabe der Einschränkung die höchste Zahl an VPN-App-Downloads in Indien seit Beginn des Jahres 2025 verzeichnet. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Statistischen Daten zufolge stiegen die täglichen Downloads der wichtigsten VPN-Dienste um 49 %, von durchschnittlich 139.000 auf 208.000. Insbesondere Dienste wie Proton VPN und Turbo VPN wurden bei den Nutzern am beliebtesten. Die Proton VPN App wurde im Apple App Store um 113 % und auf der Google Play Plattform um 64 % häufiger heruntergeladen. Auch bekannte Dienste wie NordVPN und ExpressVPN verzeichneten ein signifikantes Wachstum.

Prüfungssicherheit und Regierungsentscheidung

Die Einschränkung der Telegram-Plattform bis zum 22. Juni wurde durch die Aktivität von Betrügern vor der größten Aufnahmeprüfung des Landes — NEET (Undergraduate) — ausgelöst. Die indische Regierung betont, dass diese Maßnahme notwendig sei, um die Verbreitung gefälschter Prüfungsfragen und den Betrug an Bewerbern zu verhindern. Die Telegram-Administration hat jedoch beim High Court in Delhi Widerspruch eingelegt und argumentiert, dass anstatt der Sperrung der gesamten Plattform gegen spezifische Inhalte vorgegangen werden sollte.

Laut einem Bericht von TechCrunch gab das Unternehmen Proton bekannt, dass die Zahl der Registrierungen aus Indien im Vergleich zum Normalwert um 120 % gestiegen ist. Unternehmensvertreter bezeichnen diese Situation als „äußerst bemerkenswert“, da der indische Markt ohnehin einer der größten für diesen Dienst ist. Der kanadische Dienst Windscribe bestätigte ebenfalls einen Anstieg der App-Downloads um 89 %.

Wechsel zu alternativen Messengern

Nutzer versuchen nicht nur, die Sperre über VPN zu umgehen, sondern wechseln auch zu anderen sicheren Messengern anstelle von Telegram. Laut Appfigures-Daten stiegen die Downloads der Signal -App in Indien im Google Play Store um 322 % und im App Store um 72 %. Zudem wurde ein Anstieg des Interesses am Viber-Messenger um 216 % beobachtet.

Experten meinen, dass ein solcher Trend typisch für Regionen ist, in denen die Internetfreiheit eingeschränkt oder bestimmte beliebte Dienste blockiert sind. Analysten von Sensor Tower weisen darauf hin, dass die Wachstumsrate aller Apps in der VPN-Kategorie Mitte Juni den Rückgang der Vorwochen vollständig ausgeglichen hat.

Derzeit hat diese Situation zwischen der indischen Regierung und den Tech-Giganten die Frage nach dem Gleichgewicht zwischen digitaler Sicherheit und Informationsfreiheit erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Obwohl die Telegram-Sperre voraussichtlich vorübergehend ist, könnte die Massenmigration der Nutzer zu alternativen Tools die Marktdynamik erheblich beeinflussen.