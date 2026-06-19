Das russische Ministerium für Industrie und Handel hat beschlossen, ein Großprojekt im Wert von 835 Millionen Rubeln zu stoppen, das von strategischer Bedeutung für die Elektronikindustrie des Landes war. Diese Initiative zur Entwicklung von Anlagen für die Produktion lokaler elektronischer Komponenten wurde unerwartet abgebrochen, was unter Branchenexperten zu Diskussionen führte. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Im Rahmen dieses Projekts war die Entwicklung von drei Arten von Versuchsgeräten für die Bearbeitung von ungebrannter Keramik vorgesehen, einem Rohstoff, der in modernen elektronischen Geräten weit verbreitet ist. Diese Technologien spielen eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von Mikrochip-Gehäusen, Mikrowellenmodulen und anderen wichtigen elektronischen Teilen. Laut iXBT.com sollten die neuen Geräte eine ernsthafte Alternative zu westlichen Technologien des slowenischen Unternehmens KEKO darstellen.

Ablehnung durch die Akademie der Wissenschaften

Informationen aus dem staatlichen Beschaffungsportal zufolge wurde das Projekt wenige Tage vor der Bekanntgabe der Ausschreibungsergebnisse gestoppt. Interessanterweise wurde diese Entscheidung durch ein Schreiben der Russischen Akademie der Wissenschaften (RAN) ausgelöst. In der Schlussfolgerung der Akademie hieß es, dass die Umsetzung dieses Projekts unter den derzeitigen Bedingungen nicht zweckmäßig sei. Die RAN hat jedoch keine Details dazu bekannt gegeben, warum sie diese Position eingenommen hat.

Branchenexperten vermuten, dass eine Kombination aus technischen und wirtschaftlichen Faktoren zur Absage geführt haben könnte. Insbesondere wäre es selbst bei einer Entwicklung der Anlagen in Russland notwendig gewesen, die wichtigsten Kernkomponenten weiterhin im Ausland zu beziehen. Dies widerspricht dem Ziel der russischen Regierung, vollständige technologische Unabhängigkeit zu erreichen.

Im Rahmen des Projekts war die Lokalisierung folgender technologischer Prozesse geplant:

Ein Gerät zur Erzeugung von Ultra-Präzisionslöchern in Keramikschichten;

Hochtechnologische Anlagen zum Schneiden von Keramikplatten;

Systeme zum Zusammenbau und Pressen von mehrschichtigen Keramikstrukturen.

Finanzielle Engpässe und zukünftige Risiken

Dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der russischen Elektronikindustrie. Bis Ende 2025 wurden auch mehrere Projekte zur Materialherstellung für Halbleiter gestoppt. Damals wurden Finanzierungsbeschränkungen als Hauptgrund angegeben. Aktuellen Berechnungen zufolge weist das russische Programm zur Entwicklung des Elektronikmaschinenbaus für 2026–2028 ein Defizit von über 33 Milliarden Rubeln auf.

Aus Sicht der technologischen Prozesse auf dem Markt in Usbekistan könnte der Verzicht großer regionaler Staaten auf solche Projekte auch die globalen Lieferketten beeinflussen. Ein Mangel an lokalen Komponenten auf dem russischen Markt wird zwangsläufig zu Preissteigerungen bei dort produzierten Haushaltsgeräten und Elektronik oder zu einer noch stärkeren Importabhängigkeit führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Abbruch des 835-Millionen-Rubel-Projekts die Pläne der russischen Elektronikindustrie zur Selbstversorgung etwas zurückwirft. Bisher bleibt unklar, welchen alternativen Weg das Ministerium und wissenschaftliche Kreise in dieser Richtung einschlagen werden.