NASA und Relativity Space unterzeichnen historisches Abkommen zur Erforschung des Mars

Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) hat mit dem privaten Unternehmen Relativity Space eine strategische Vereinbarung zur Durchführung der Aeolus-Mission zur Erforschung der Marsatmosphäre unterzeichnet. Dieses Projekt wird als wichtiger Wendepunkt in der Geschichte der Weltraumforschung erwartet, da es die erste wissenschaftliche Sonde sein könnte, die von einem privaten Unternehmen zu einem anderen Planeten gebracht wird. Wie Ixbt.com berichtet .

Das Hauptziel der Aeolus-Mission besteht darin, einen speziellen Apparat in die Umlaufbahn des Roten Planeten zu bringen. Dieses Gerät wird mit vier modernen wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet sein und täglich Daten über Staubstürme, Windgeschwindigkeiten und Temperaturschwankungen auf dem Mars sammeln. Laut ixbt.com dienen diese Beobachtungen dem Aufbau eines regulären meteorologischen Überwachungssystems auf dem Mars.

Die erste private Wetterstation für den Mars

Dieses Projekt hat nicht nur wissenschaftliche, sondern auch praktische Bedeutung. Ein präzises Verständnis der Prozesse in der Marsatmosphäre ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit zukünftiger Landemodule und geplanter bemannter Expeditionen. Während die NASA für den wissenschaftlichen Teil und die Instrumentierung zuständig ist, übernimmt Relativity Space die Entwicklung und den Start der Rakete und des Raumfahrzeugs.

Das Vertragsmodell ist ähnlich wie die Programme der NASA für den Frachttransport zur Internationalen Raumstation und kommerzielle Flüge zum Mond gestaltet. Dieser Ansatz ermöglicht es der Regierungsbehörde, die Missionskosten zu senken und wissenschaftliche Daten schneller zu erhalten, indem ein Teil der technologischen Risiken an einen privaten Partner übertragen wird.

Ein ernsthafter Test für Relativity Space

Die Durchführung der Mission ist für 2028 geplant, was für Relativity Space ein sehr kurzer Zeitraum ist. Das Unternehmen muss gleichzeitig den Apparat fertigstellen und seine neue Terran R Rakete einsatzbereit machen. Es ist anzumerken, dass der erste Flug der Terran-1 Rakete des Unternehmens im Jahr 2023 scheiterte.

Da der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt als Hauptinvestor und derzeitiger Leiter eingestiegen ist, liegt der Fokus nun auf dem größeren Terran R System. Für die NASA ist dies ebenfalls ein gewisses Risiko, da Relativity Space sich in der schweren Weltraumlogistik noch nicht vollständig bewiesen hat. Frühere Erfahrungen zeigen, dass Weltraum-Startups häufig mit finanziellen Schwierigkeiten oder technischen Verzögerungen konfrontiert sind.

Wenn Aeolus rechtzeitig gestartet wird, wird es als erstes privates wissenschaftliches Projekt in die Geschichte eingehen, das den Mars erreicht hat. Dies wird nicht nur ein großer Test für die Technologien von Relativity Space, sondern auch für das neue Modell der Weltraumwirtschaft sein, in dem staatliche Agenturen zunehmend auf den privaten Sektor setzen.